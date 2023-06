Estas son las sandalias planas romanas de Lidl que necesitas para ir cómoda a la oficina

Cuando empieza a apretar el sol en España y nuestros pies piden a gritos que les liberemos del calzado cerrado, es cuando nos planteamos la misma pregunta de todos los años, ¿dónde puedo encontrar esa sandalia en tendencia, cómoda y económica que no me quite en todo el verano? Una pieza que lleves 24/7, incluso para ir a la oficina.

Una tarea que no resulta nada fácil, ya que a las tiendas online de las principales marcas de moda, se le suman desde hace varias temporadas las cadenas de supermercados. Sí, Carrefour o Lidl luchan por convertirse en referencia dentro del sector textil, lanzando productos tendencia, a precios competitivos, que arrasan en ventas.

Con este escenario, la decisión se complica y la búsqueda de la sandalia perfecta se puede llegar a convertir en misión imposible. ¿La clave? Una vez que tienes varias fichadas, debes ir a probártelas antes de decidirte por unas. Recuerda, en cuestión de calzado, no todo vale.

Lidl tiene la sandalia romana que agota existencias

Modelo en dorado, a tiras, de estilo romano. Lidl.

Lidl, que desde hace varios años intenta subirse al carro de la venta de prendas y accesorios de moda, ha sacado unas sandalias que no solo podrás combinar con todo, sino que no querrás quitarte en todo el verano. Se trata de una versión plana, de estilo romano, a tiras, con detalle de pedrería y sujetas al tobillo. Los dedos van al aire, es decir, sin cierre delantero, y están teñidas en distintas tonalidades de dorado.

Además, según la marca, cuentan con un sistema integrado de plantillas Footflexx para una amortiguación óptima. Tienen un ancho especial, que aporta una mayor comodidad, por lo que resultan idóneas para tus vacaciones de verano, si es que has optado por 'patear' pueblos y ciudades o simplemente quieres disfrutar de los beneficios de un buen paseo.

Versión en negra, con detalles de pedrería. Lidl.

El calzado estrella del próximo verano también está disponible en otro color: el negro. Una opción más sofisticada e idónea también para combinar con todo tipo de prendas. Si te gustan, no te lo pienses, porque, al cierre de estas líneas, están agotadas en la tienda online del supermercado en todos los números, salvo en el 36 y el 37.

¿Cómo llevan las sandalias romanas las que más saben de moda?

Sandra Semburg combina sus sandalias romanas planas con un vestido estampado midi. Imaxtree.

El pasado verano éramos testigos de la vuelta del calzado más antiguo de Occidente, que debemos a los romanos, y que desde los años 30 lucen en los armarios más preciados del mundo, la sandalia romana. Y este 2023, la industria de la moda vuelve a reivindicarlas con nuevas propuestas de la mano de Alberta Ferreti, Chloé o Hermès.

De corte al tobillo o por debajo de la rodilla, repletas de hebillas o acordonadas; no importa el modelo, solo que las luzcas este verano.

Con un vestido largo , de corte al tobillo.

, de corte al tobillo. Con un diseño midi, estampado o monocolor, de aire naïf para romper con el lado aniñado y aportarle un rollo más cool.

de aire naïf para romper con el lado aniñado y aportarle un rollo más cool. Con unos vaqueros , de tiro alto, acampanados.

, de tiro alto, acampanados. Con un ' baggy pant ' en tono verde militar.

' en tono verde militar. Con una mini de cuero y una camiseta de estética rock.

y una camiseta de estética rock. Con un peto de algodón , y un 'cropped top'.

, y un 'cropped top'. Con un traje de chaleco y pantalón de lino.

