Tras sorprender el pasado sábado con su asistencia al partido de waterpolo femenino, la Reina ha comenzado una semana de compromisos oficiales con una reunión de trabajo en Madrid. Como cada año, Letizia se ha reunido este martes con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), organismo que preside desde que su marido ascendió al trono.

El look elegido para esta reunión no dista mucho de lo que cualquiera de nosotras podría ponerse para un día de compromisos laborales. La reina ha conseguido desafiar el frío polar que asola Madrid con un look ideal que nos va a inspirar para soportar las bajas temperaturas en los días de oficina. Se trata de un conjunto de pantalón recto y maxichaleco, ambos de lana en color gris. El chaleco es de Roberto Verino y este conjunto lo tiene todo para ser el 'working outfit' más en tendencia de lo que queda de invierno.

Debajo del chaleco, la Reina ha llevado un jersey de lana blanco de cuello vuelto, una opción ideal para mantenerse bien calentita y mantener un look fresco y en tendencia.

Letizia en su reunión anual con la AECC Europa Press via Getty Images

Si bien la lana es un tejido ideal para estas temperaturas, sorprende que Letizia no haya escogido llevar uno de sus habituales abrigos, esos que siempre se agotan en cuestión de minutos. Aunque, eso sí, la ausencia de chaqueta nos ha permitido apreciar lo mejor de su look, el chaleco, con solapas, bolsillos y botones cuadrados y largo hasta casi rozar la rodilla.

En cuanto a los accesorios, lo que más llama la atención son sus originales zapatos, un calzado de tacón bajo y con empeine en forma de triángulo de Uterqüe que llevábamos sin verle un par de años. La Reina los ha llevado sin medias ni calcetines.

