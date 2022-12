Los reyes han viajado este pasado jueves hasta Tenerife para celebrar la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Y, una vez más, la Reina Letizia ha acaparado todas las miradas gracias a su look y también a su espectacular figura. Y lo ha hecho con un vestido repetido, demostrando por segunda vez esta semana que no es necesario estrenar para acertar de lleno.

La reina ha apostado por un vestido que ya triunfó en su momento, y que esta vez ha vuelto a deslumbrar. Se trata de una pieza midi en un intenso color naranja, cuello amplio y manga sisa. Este vestido forma parte de la colección de Narciso Rodriguez para Zara. Letizia ya llevó esta prenda en septiembre, cuando la colección acababa de ver la luz, haciendo que el vestido se agotara, casi automáticamente, de su web.

Letizia en la entrega de premios en Tenerife Jesus Briones

Y es que este modelo ha triunfado y no solo gracias a la reina. También Marta Ortega, presidenta de Inditex, lo eligió para uno de sus eventos hace unos meses, dejando claro que esta silueta es la más elegante y favorecedora para una ocasión formal.

Se trata de un vestido muy minimalista y confeccionado en mezcla de lana, con unos fruncidos estratégicos que realzan al máximo la silueta de la cintura. El diseño de Narciso Rodríguez aún sigue disponible en la web de la marca gallega, aunque no en todas las tallas. Tiene un precio de 139 euros.

Vestido de la colección de Narciso Rodríguez ZARA

El buen tiempo de Tenerife ha permitido a la reina lucir brazos y no llevar abrigo, aunque lo cierto es que no hubiera estropeado el look. Con una americana negra, por ejemplo, este vestido podría encajar a la perfección, creando un estilismo de lo más elegante.

En cuanto a los accesorios, la reina ha escogido los mismos complementos que completaban su look hace unos meses: los tacones negros de Prada y el bolso de Armani, dos accesorios que, por su simplicidad y elegancia, nunca fallan.

