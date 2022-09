Letizia recupera su falda favorita para el primer acto oficial tras la vuelta de su apretada agenda internacional

Hoy ha sido la primera vez que hemos visto a Letizia tras la ajetreada agenda internacional que tuvo la semana pasada. Su 'tour' lo inauguró el lunes en Londres, donde asistió al funeral de la reina Isabel II de Reino Unido, seguido de varios actos oficiales en Nueva York relacionados con la salud.

Esta última semana de septiembre se presenta mucho más tranquila para la monarca, en la que solo marca un par de eventos, incluido el acto de clausura de la convocatoria de Proyectos Sociales Euros de tu nómina al que ha asistido esta mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

La reina ha sido la encargada de presidir este acto, una iniciativa de Banco Santander para impulsar proyectos que mejoran la sociedad, en la que los doce proyectos sociales ganadores reciben una aportación para poder desarrollar su proyecto.

Para este momento, Letizia ha recuperado una de sus prendas favoritas de su armario, una falda de Hugo Boss que ha llevado puesta tanto en primavera, verano y otoño, como acaba de mostrarnos hoy mismo.

Letizia recupera su falda favorita GTRES

De largo midi, cintura alta, una pequeña abertura delantera y un cinturón a tono que estiliza su figura, Letizia apareció en el evento combinando su amada prenda con una blusa blanca de seda, también de Hugo Boss, sin mangas y un coqueto detalle en el cuello. Debido a las bajas temperaturas que ha habido esta mañana en la capital, acompañó al look con una americana azul marino sobre los hombros.

Volviendo a la falda, la estrenó en junio de 2019 en una reunión con la Real Academia Española y desde entonces no ha parado de sacarla partido. Cuando salió a la venta, este básico para la reina se convirtió en un 'must have' entre la realeza y Mary de Dinamarca y Sofía de Suecia cuentan con una en su fondo de armario.

Una de las razones por la que gusta tanto es que favorece por completo la silueta gracias a su talle alto y al corte en uno de los lados de la prenda, dando un pequeño toque transgresor. Puede que por estos detalles, además de su color, que sea una de las faldas favoritas de Letizia, ya que es la séptima vez que la vemos con ella.

3 ocasiones en las que Letizia ha llevado la falda de Hugo Boss. GTRES

Pese a que pueda parecer en un principio demasiado llamativa, lo cierto es que su color la hace perfecta para combinarla con cualquier tipo de prendas y en gran cantidad de colores, como el negro, blanco, amarillo, azul, rosa, etc. También es ideal para la temporada del entretiempo, pudiéndola lucir sin medias sin ningún problema, como ha hecho Letizia.

En su calzado no ha innovado demasiado y ha optado por los salones destalonados de ante azul marino con el interior rojo de Carolina Herrera. Una elección habitual con esta falda.

La próxima vez que veamos a Letizia será mañana en la apertura del curso de Formación Profesional 2022/2023, en el que tendrá de desplazarse hasta Albacete para presidir el evento en el CIFP Aguas Nuevas.

