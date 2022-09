Letizia acierta de lleno con el vestido de la nueva colección de Narciso Rodríguez para Zara

La elegancia en el estilo de la reina Letizia es una de sus principales características, y sus vestidos de gala son recordados a nivel mundial. Pero, como ya ha demostrado en infinidad de ocasiones, Letizia no necesita una marca de lujo para conseguir un look inolvidable. Una vez más, su estilista ha triunfado con la prenda perfecta para la visita de la reina a la Gran Manzana. Y, aunque no lo parezca, es de Zara.

La Reina ha participado este pasado martes en la reunión organizada por Unicef y la OMS en Nueva York, dentro de la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2022 y la Cumbre para la Transformación de la Educación. Durante el acto, doña Letizia se ha entrevistado con las figuras más importantes de la asociación y, además ha tomado la palabra para expresar sus preocupaciones sobre las nuevas generaciones.

Para el acto de esa misma mañana, Letizia había elegido un vestido de Carolina Herrera con los colores de Unicef y un sencillo estampado florido. En la misma línea de elegancia, pero con un color mucho más llamativo, la reina hizo acto de presencia esa misma tarde.

Letizia acertó, una vez más, con las prendas elegidas para la ocasión: un vestido midi naranja de la nueva colección de Narciso Rodríguez para Zara, con una ligera abertura en un lado, combinado con unos sencillos accesorios en color negro. Sobre los hombros, la reina junto a su estilista decidieron añadir una americana negra, que daba el toque final a este look que desprende elegancia por los cuatro costados.

Reunión de UNICEF en Nueva York FRANCISCO GOMEZ (Gtres)

El vestido más demandado de la nueva colección de Zara

Desde hace unos meses, las colaboraciones de las marcas de Inditex con grandes firmas del mundo de la moda se han multiplicado. La última gran colección ha sido la de Zara con Narciso Rodríguez, uno de los diseñadores de moda estadounidenses más reconocidos del sector.

El vestido de la reina forma parte de esta colección colección prêt-à-porter, la primera de la firma , en la que la elegancia es el factor determinante. Vestidos midi, sencillos abrigos, camisas y polos, pantalones rectos y accesorios 'minimal' que conforman la colección más deseada de la temporada.

Con un precio algo más elevado que a los que Zara nos tiene acostumbrados (139 €) este vestido es, sin duda, una de las prendas estrellas diseñadas por Narciso. En un intenso naranja pasión, fruncido, confeccionado con tejido en mezcla de lana, con un cuello amplio y manga sisa. Una prenda que reitera los pilares de la colección, la sencillez y la elegancia, y da un toque de color a un repertorio donde reina el 'black and white'.

Letizia no es la única que ha lucido este precioso vestido fruncido. La propia Marta Ortega, nueva presidenta ejecutiva de Inditex y gran amiga del diseñador estadounidense, lo eligió para la fiesta de presentación de la nueva colección.

