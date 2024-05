Letizia triunfa en Oviedo con el total look rojo, maquillaje incluido, más revitalizador para verano (y lo combina con sus zapatillas favoritas)

Asturias se viste de gala y glamour un fin de semana más para acoger uno de los eventos de la temporada. Si el sábado pasado Gijón acogía la boda influencer del año, la de Melissa Villarreal, ahora le ha tocado el turno a Oviedo. La ciudad asturiana celebra hoy el Día de las Fuerzas Armadas 2024, donde no han faltado los reyes de España.

Doña Letizia y Felipe VI han presidido el acto conmemorativo de este Día de las Fuerzas Armadas, que ha contado con representación de miembros de los tres ejércitos, así como de otros de la Guardia Civil. Se trata de una jornada que pretende visibilizar la labor de las Fuerzas Armadas en España y, para una ocasión tan importante, Letizia no podía defraudar con su look.

El look de la reina Letizia para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas 2024

Fiel a uno de sus colores de confianza en los eventos especiales, la reina se ha enfundado en un estilismo rojo de lo más favorecedor que, además de sentarle como un guante, revitalizaba un montón su imagen y le daba el toque perfecto de tendencia. Letizia escogió un dos piezas, con blazer clásica con botones forrados a tono y un gran escote en pico, y pantalón palazzo holgado, con tiro alto.

Los reyes Felipe y Letizia pasan revista por el Día de las Fuerzas Armadas en Oviedo. RTVE

Combinó su look con un top, también rojo, decorado con los detalles de guipur y bordados que aman las mujeres elegantes esta temporada, dándole un toque tan rústico como romántico. Por último, se mantuvo fiel a su calzado estrella desde que sufrió su accidente doméstico en el pie: sus zapatillas blancas de la firma británica Vivobarefoot, sus ya icónicas deportivas de este mes de mayo.

¿Y qué podemos decir sobre su pelo y su maquillaje?

A pesar de que la reina nos tiene acostumbradas a optar por clean looks en su rostro, ahora se ha atrevido con un make up más cañero, que le daba un toque rebelde y que potenciaba un montón su mirada. Letizia apostó por un ahumado en sus ojos en color rojo, a juego con el traje, que remató con un labial a tono. Un tono muy natural, sin embargo, que se integraba a la perfección con el color de sus labios, potenciando su rubor.

En cuanto al peinado, llevó su raya al lado y su melena lisa, decorada con unas ondas naturales en los extremos, para conseguir volumen. Un look capilar sencillo, fresco y moderno, por el que suele decantarse con frecuencia y que dejaba ver a la perfección sus pendientes, también de color rojo. Por último, decidió prescindir de más joyitas para no cargar demasiado el look. Eso sí, no se olvidó de su anillo de Coreterno.

