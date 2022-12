Lentejuelas y brillos: cómo cuidar y lavar los vestidos más especiales en Navidad

Ya estamos inmersas en las fechas navideñas, lo que es sinónimo de múltiples eventos, cenas y fiestas en las que las lentejuelas, los brillos y la purpurina se convierten en los estampados más típicos en cualquier prenda de ropa.

Estas prendas se usan en contadas ocasiones, aunque, si se eligen bien los looks, se pueden volver a utilizar en otras celebraciones durante el resto del año. Por ello, conviene cuidar estos tejidos tan delicados, que pueden sufrir daños si no se mantienen correctamente.

De hecho, lo primero que hay que hacer antes de lavar, tender o planchar cualquier tipo de prenda, más aún estas tan delicadas, es consultar la etiqueta interior en la que se indica si se puede meter a la lavadora o a secadora, si se puede someter a ciertas temperaturas o si conviene lavar a mano la prenda, entre otras cosas.

Teniendo esto en cuenta, también es aconsejable conocer algunos trucos y tomar nota para conseguir mantener limpias y perfectas todas las prendas de ropa con lentejuelas, purpurina y brillos sin dañar los materiales.

Ropa con lentejuelas

No hay nada más navideño que las prendas de lentejuelas. Sin embargo, a la hora de lavarlas, pueden surgir dudas sobre lo que se puede o no se puede hacer. Lo mejor es consultar el etiquetado, pero no trae ninguna o tiene pocas indicaciones, siempre hay que tener en cuenta que es una prenda delicada.

Esta mencionada delicadeza de la que hablamos tiene que ver con el hecho de no perder las lentejuelas que suelen ir cosidas o incrustadas en la prenda del vestido, algo que estropearía por completo la prenda. Así, lo mejor es lavarla a mano, con agua fría y con un jabón para prendas delicadas.

Basta con dejarlo a remojo, frotando suavemente aquellas zonas que se hayan manchado o en las que se quieran eliminar olores. Si no se quiere remojar toda la prenda por si se pierde alguna lentejuela, se puede humedecer un paño e ir frotando sobre el tejido, siempre en la misma dirección.

La lavadora solamente es recomendable si la prenda está muy sucia y solo si la máquina dispone de programas específicos para prendas delicadas. Es importante darla la vuelta a la prenda e introducirla en una bolsa de lavado y, tras finalizar, nunca se debe meter en la secadora.

Prendas de purpurina

Hay dos clases de prendas que llevan purpurina: las que están elaboradas con telas que directamente tienen la purpurina incrustada o las que son de una tela neutra y llevan pegadas por encima las partículas de purpurina de manera artificial.

En este último caso, el mejor truco para mantener la prenda intacta, sin que vaya soltando purpurina por toda la casa y el armario, es usar laca. Basta con rociarla con el spray antes de salir de casa y, una vez lavada y seca, añadir otra vez laca antes de guardarla.

Prendas de brillo

Las prendas de ropa con brillo pueden ser muy diversas, depende de lo que consideremos como 'brillo'. De hecho, puede ser desde una blusa satinada hasta una prenda con tachuelas o metalizadas.

Así, para las prendas satinadas siempre es recomendable el lavado a mano, también a máquina siempre y cuando haya programa de prendas delicadas, siempre con agua fría o tibia y sin utilizar la secadora. A la hora de tender estas prendas, se recomienda hacerlo en percha, lo más estiradas posibles, para evitar usar la plancha.

En el caso de las tachuelas y otros adornos decorativos por el estilo, se deben seguir los mismos consejos que en el caso de las lentejuelas. Si alguna prenda se puede meter a la lavadora, siempre hay que dar la vuelta al tejido e introducirlo en una bolsa de lavado. Al planchar, no se debe nunca pasar la plancha por encima de los adornos decorativos.