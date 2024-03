Una firma de lencería reivindica el precio social de no llevar sujetador

En el armario de una mujer caben prendas y más prendas, pero sí hay una que nunca falta y que define muy bien la sensualidad femenina es la línea de lencería y moda íntima. Sus piezas más características son las braguitas, los tangas y los sujetadores, y con todos sus diseños y colores nunca caemos en la monotonía.

Hoy a día 8 de Marzo, y coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Women' Secret ha tenido muy en cuenta a todos los perfiles femeninos y ha lanzado una campaña en la que se pone de manifiesto una vez más las pequeñas "molestias" que tienen que sufrir las mujeres en su día a día por el hecho de serlo. Para ello, la firma de lencería ha contado con la ayuda de la agencia "PutosModernos", y ha resaltado que no llevar sujetador es una opción tan libre y válida como la opción de llevarlo, y que si una mujer escoge salir a la calle sin él no debería de ser motivo para sentirse juzgada.

Así lo confirma la directora de marketing de Women' Secret, Anna Aubert, hablando acerca del principal motivo de esta inclusiva campaña. "Sabemos que hay momentos en los que lo más cómodo es no llevar sujetador. Por ejemplo, cuando llegas a casa o cuando hace calor. En esos casos, y por muy transpirable que sea un sujetador, difícilmente puede competir contra el hecho de no llevarlo. Como líderes de la categoría, nuestra misión es aportar comodidad a la mujer y eso va más allá de si compran nuestros productos o no, o de si llevan sujetador siempre, a veces o nunca. Por eso, en el 8M queremos dar un mensaje con el que el máximo número de mujeres pueda sentirse identificada".

Por su parte, Pablo Pérdigo, creativo en PutosModernos, cuenta que "El concepto de la campaña trabaja sobre la incomodidad. Adentrándonos en los 'insights' de las consumidoras, vimos que la incomodidad psicológica de ser juzgada es mucho mayor que la incomodidad física de llevar o no el sujetador. La mayoría de las mujeres pueden contar experiencias al respecto porque alguna vez, ya sea de niñas o en edad adulta, han tenido que soportar comentarios como que 'se te marca el pezón', bromas como el '¿tienes frío?', miradas lascivas o todo tipo de prejuicios sobre su deseo sexual o su higiene personal. Y por desgracia eso sigue pasando por la calle, en colegios o en puestos de trabajo. Vimos que había un 'insight' real y global, y la prueba es que la campaña nace en España, pero se implementará en otros países como Colombia, Venezuela, Armenia, Chipre o Malta".

Con esta nueva iniciativa, Women' Secret demuestra tener muy en cuenta el concepto global de mujer, y anima a cada una de ellas a sentirse bien y libre de juicios en su día a día.

