Las piernas con las que caminan los sueños... y la reina Letizia

Técnicamente una minifalda es una falda corta, “muy por encima de la rodilla” si consultamos con el Diccionario de la Real Academia. En la práctica es un trozo de (poca) tela que da mucho que hablar, sobre todo si se lo pone una Reina.

Nunca hubiese pensado que un minivestido de Zara de menos de 30 euros fuera a ser un 'destapa rancios' tan eficaz. Ya sabéis de mis inclinaciones hacia el clasicismo, las costumbres y la etiqueta. La corrección estética me pone de buen humor y, ¡oh, sorpresa! soy de las que opina que Doña Letizia estaba estupenda enseñando cacha en Mallorca. Lo primero porque tiene unas piernas de escándalo (por favor ¿alguien sabe que autobronceador usa?), incluso unas rodillas bonitas, cosa que me parece complicadísimo. Manías que tiene una.

Lo segundo, porque era un paseo informal, una cena con sus hijas y su suegra. Vale, que una es reina 24 horas al día, pero creo que no vamos a encontrar ningún manual de etiqueta o estilo que indique que las soberanas tienen que tapar el muslamen. Sí que deben hacerlo en ocasiones más formales, por eso me pareció excesivo que enseñara abdominales en un acto hace unos meses en Valencia o que también se diera al minifaldeo con ocasión de la entrega de unos premios hace varios años. Vamos que todas las prendas tienen su momento y su lugar y si había que enseñar pierna ese era el momento.

Mucha gente se ha echado las manos a la cabeza porque lo ha hecho con casi 50 años. ¡Cincuenta años! Será porque me separa menos de una década de esa cifra, pero creo que todos tenemos que estar aquí de acuerdo en que las cosas han evolucionado desde que Mary Quant le pegó un tijeretazo a una falda en los años 60 y ahora uno sigue siendo joven a la orilla de los 50.

Mientras el resto nos peleamos por lo adecuado de la prenda, Doña Letizia debe estar tranquila con su decisión, ya que la última vez que la hemos visto en la isla este año volvía a lucir cuerpazo con unos shorts de lo más veraniegos.

Letizia en vacaciones GTRES

En ambas ocasiones, además, cumplió una máxima que me parece obligatoria: si enseñas por abajo, no enseñes por arriba. Es decir, combinaba mini con manga larga sin escote. Que una cosa es que esté bien lucirse y otra muy distinta que veamos demasiado y de golpe. ¡Ah! y no llevaba tacones. Otra cosa que convierte una mini en algo, como decirlo, quizá en excesivamente discotequero. Vamos que en esta ocasión podéis apuntarme al team de los modernos.

¿Y qué hacemos con los zapatos reales?

Por no dar excesiva cera, decir que con el que tenemos que hacer algo es con el Rey. Mira que tenemos el monarca más guapo y probablemente estiloso, de todo el mundo… ¡Pero tenemos un serio problema con los zapatos! No entiendo muy bien alguna sus elecciones veraniegas, lo confieso. Se podía haber apuntado al equipo de la alpargata como todas las mujeres de su familia o darse al 'naútico' que él, además, es marinero. Pero no. Ha optado por unos zapatos claros que no sé muy bien cómo clasificar. Bueno sí, de feos. Me refiero a los que llevaba en el paseo matutino en el que la reina lució shorts.

Incluso el rey ha cambiado su habitual estilo por uno mucho más casual, con unas prendas cómodas y veraniegas, una elección muy adecuada al calor que nos acompaña en estas fechas GTRES

Mi 'toc' con los zapatos... ¿no es el vuestro también?

¿No os pasa a vosotros qué os fijáis muchísimo en los zapatos de la gente? Me parece que son una extensión de la personalidad. Una manera de decirle al mundo quien eres. Creo que podría adivinar el estilo de alguien mirando sólo hacia sus pies.

Sé que no soy rara porque esto ya lo he hablado con varias amigas en diversas ocasiones. Más de una vez se nos ha escapado, con alguna copa de más a una hora que no debíamos, eso de “que pena, es guapo… pero qué zapatos”. Es más, en cierta ocasión regalé a un ligue unas Converse porque no podía soportar los horribles zapatos con los que subía al escenario. ¿A que eso tampoco os lo esperabais? Pero vamos, que me despisto. Que por lo menos los limpiéis, que tampoco es mucho pedir. Y si alguna vez alguien os dice que quiere ligar conmigo, por favor, avisad que odio los zapatos de traje con suela de goma, seguro que sabéis a cuáles me refiero (como si estuviera yo para elegir).

