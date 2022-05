La primavera ya está presente en nuestros días y eso, por supuesto, solo puede ser motivo de alegría. Las horas de sol son más y, por ello, los días son más largos, las temperaturas son más altas y, en general, las jornadas mucho más agradables.

Los colores inundan las calles y nuevas tendencias irrumpen en los escaparates. ¿Qué todavía no sabes cuáles son? En este artículo te contamos todas y, además, te ofrecemos un código descuento ASOS, para que te lleves a casa la que más te guste. ¿Estás preparada?

A todo color

En los colores está el secreto. Y es que cada temporada tiene el suyo y en esta, los colores vivos y más llamativos arrasan. El fucsia, el malva y el pistacho, junto con el crema y el atlantic blue son protagonistas. En faldas, blusas o trajes completos, combínalo con colores neutros y sé la reina de la fiesta.

Por ejemplo, este conjunto de americana extragrande con hombreras y pantalones de pernera ancha de crepé es de Amy Lynn y puedes encontrarlo en ASOS.

El fucsia, el malva y el pistacho, junto con el crema y el atlantic blue son protagonistas esta temporada asos

Tejidos que no pararás de ver

“En el tejido está el misterio”. Y es que el cuero, la lana, o el punto han sido tendencia en su momento, pero este año es el crochet el que se lleva el corona. Una tendencia que se alargará hasta el verano y que te acompañará en los mejores atardeceres en la playa.

Desde sombreros, bolsos, conjuntos de falda y pantalón o pantalones rectos largos, la lista es infinita. Por supuesto, vestidos como este, multicolor y comodísimos, son una apuesta segura.

Este año como tejido destacado podremos encontrar el crochet asos

Elegante pero con estilo

Ya se ha podido ver estas semanas, pero los pantalones de traje ya son tendencia. Justamente en este caso se unen dos, las pinzas, o los pantalones de traje, y los cortes de los bajos en pantalones. De tiro alto y derrochando elegancia, estos pantalones acentúan las curvas y alargan la figura. Además, con ellos podrás, también, lucir sandalias, deportivas o zapatos.

El jean perfecto

Los vaqueros son siempre un must have, pero es cierto que cada temporada destacan en un color y con un corte concreto. En esta temporada los vaqueros rectos siguen siendo una tendencia inquebrantable, pero esta vez lideran los wide leg, es decir, los rectos pero anchos. En color negro, azul clásico, o más claros, te salvarán cualquier look.

El básico perfecto

Los vestidos negros han sido desde hace décadas un clásico que nunca falla. Esta temporada llegan pisando fuerte, pero algo distintos a como solemos conocerlos. Reciben el nombre de 'cut out' y, dada su condición “atrevida”, la mejor forma de llevarlo es combinándolo con tonos neutros y complementos menos estridentes.

Esta temporada llegan pisando fuerte, pero más atrevidos y con el nombre de 'cut out'. asos

El complemento más versátil

Desde que el bolso más icónico de Jacquemus inundará redes sociales y calles cualquiera sueña con un bolso pequeño y versátil de cualquier color destacable. Quizá un Jacquemus es mucho pedir, pero con ASOS, podrás conseguir muchos otros que se convertirán en tu mejor aliado.

De vuelta a los 80

Los petos, ya sean vaqueros, blancos o de cualquier color clarito, van a ser una prenda esencial esta temporada. Podrás elegirlos más holgados o más “pitillo” pero sin duda, es una prenda clásica a la vez que moderna y muy muy versátil.

Un homenaje a los 80s, esta primavera vuelven con mucha fuerza los petos asos

Distintas tendencias harán de esta primavera la mejor época para lucirlas. Visita la web de ASOS y hazte con tu preferida.