No tenemos dudas de que Doña Letizia es una de las monarcas europeas más austeras y su vestidor no se acerca, ni mucho menos, a los estratosféricos y lujosísimos de otras reinas y princesas europeas, como la nueva Princesa de Gales o la Reina Máxima. Pero, evidentemente, no ha podido resistirse y entre sus últimos looks hemos podido encontrar alguna que otra joyita.

1.Sus Manolo Blahnik preferidos

Letizia con sus 'Manolos' favoritos. GTRES

A pesar de sus comentados dolores de pies, Doña Letizia no renuncia a unos buenos stilettos y estos con transparencia son de los más originales de su armario. Con vestido o con pantalón se los hemos visto en varias ocasiones y lo cierto es que dan un punto muy chic a cualquier look. La última vez que le vimos sus Manolo Blahnik preferidos fue en la asamblea parlamentaria de la OTAN. Cuestan 600 euros.

2. Mules de Jimmy Choo de los Premios Macael 2022

Sus mules de Jimmy Choo en los Premios Macael 2022 GTRES

Es de las pocas cosas 'caras' que la Reina de España ha estrenado en este 2022. Se trata de unos mules joya de la marca de zapatos londinense Jimmy Choo. De piel de becerro acharolada en rosa empolvado y con una tira en pedrería. Se trata del modelo Bing. Muy cómodos no parecen, pero atrapan todas las miradas sin ningún tipo de duda y tienen un precio de 800 euros.

3. Vestido Gabriel Lage. Cena Emir Qatar 2022

Letizia en la Cena de Estado con el Emir de Qatar y su mujer Sheikha Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani. GTRES

El vestido más espectacular que ha lucido Doña Letizia es esta joya realizada por el diseñador argentino Gabriel Lage. La Reina no podía estar más soberbia con este traje de tul hilado en platino con dibujos arabescos en color champán rosado con cristales incrustados. Las mangas acampanadas y la cola fueron todo un acierto. La majestuosidad de este vestido nos dejó a todos con la boca abierta y nos hizo olvidar que no llevara tiara a pesar de tratarse de una Cena de Estado. El precio de este vestido es de 10.000 euros.

4. Vestido Ana Locking, Cena de Estado en Portugal 2018

La reina Letizia llevando uno de los diseños de Ana Locking a una cena de gala. GTRES

Este diseño de Ana Locking tenía todos los ingredientes para convertirse en el look más espectacular de Doña Letizia, y así fue. Las aberturas en la pierna, mangas y escote, el profundo color azul noche y sobre todo las cientos de perlas hicieron de este estilismo de la Reina uno de los favoritos de los fashionistas. Una elección que destacó en su momento y sigue estando de plena actualidad, visto en perspectiva es el inicio de los sugerentes cut outs y escotes a los que nos ha acostumbrado últimamente. Desde mujer.es estamos a la espera de conocer el precio de esta espectacular pieza que previamente había lucido la actriz Marta Nieto en los premios Feroz 2017.

5. Vestido capa Stella McCartney, 2022

La reina Letizia con el espectacular vestido capa de Stella McCartney. GTRES

El rojo es uno de los colores favoritos de Doña Letizia, uno de los que más le favorecen y con el que más ha brillado en varias ocasiones. Este vestido de capa de Stella McCartney que estrenó en 2017 y que ha vuelto a utilizar este año en su visita a Alemania es uno de los más espectaculares de su armario. La combinación de la asimetría superior con la elegante y sencilla línea del vestido hacen de este look un clásico atemporal que probablemente volvamos a ver pronto a la Reina. ¿Su precio? 3.000 euros

6. Las lentejuelas de Nina Ricci en su 50 cumpleaños, 2022

Letizia con vestido lentejuelas de Nina Ricci GTRES

Las lentejuelas no son muy habituales en el guardarropa de Doña Letizia, pero las veces que ha decido apostar por ellas lo ha hecho de la mano de la marca Nina Ricci. Este año nos sorprendió a todos, nada más cumplir los 50 años, con un look que le hacía brillar todavía más. Y aunque una transparencia le jugó una mala pasada, lo cierto es que el vestido es toda una joya que tiene un precio de 1000 euros.

7. Carolina Herrera. Cena de Estado Chile 2014

Letizia de Carolina Herrera en 2014 GTRES

Es muy habitual ver a Doña Letizia vistiendo de Carolina Herrera, aunque normalmente lo hace para sus looks de día. Pero está claro que la monarca se siente muy cómoda con esta firma ya que fue la elegida para su primera cena de Estado como Reina en Chile. El vestido negro, de manga corta y con un recargado encaje es uno de los más caros de su guardarropa (aunque no tanto como el de Gabriel Lage) y probablemente también uno de los más especiales, aunque sólo sea por el recuerdo de una fecha tan importante. Cuesta 5000 euros.

