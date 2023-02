Las actrices en la alfombra roja de los Goya: consejos vendo que para mí no tengo

"Made in Spain tatuado en su piel. Cien mil watios de sol alumbrándome cada día. Made in Spain, pasaporte especial. Ella es Made in Spain, la mejor garantía." Así rezaba la canción que nos representó en Eurovisión a finales de los 80. Un tema tremendamente pegadizo que me viene siempre a la cabeza cuando se acerca la ceremonia de entrega de los Goya, que se celebrará este sábado. Un evento que desde hace tiempo suele coincidir con la Semana de la Moda de Madrid. Dos artes, oficios o profesiones (llámalo como quieras) que no pueden ir más unidas de la mano. Se me escapa el motivo por el que desde hace mucho tiempo el amor entre el cine español, o mejor dicho las actrices españolas, y los diseñadores de nuestro país no es todo lo estrecha que debería ser.

Los más mayores del lugar recordarán cuando la "fiesta del cine español" era un poquito de andar por casa y ver a sus protagonistas en vaqueros y zapatillas era más que habitual. Para intentar solucionar esto, la Academia organizaba un showroom previo a la ceremonia, donde los diseñadores ponían a disposición de todos los nominados sus últimas creaciones.

La Academia lo intentó y no salió bien

La intención era buenísima pero el resultado no fue tan maravilloso como se planteaba sobre el papel. Al final eran los 'nominados menores' (con muchas comillas porque todos y cada uno de los miembros de un equipo de la película son extremadamente necesarios) los que usaban este servicio, por lo que la proyección de la Marca España era mínima en los medios. Las starlets optan por trabajar con sus propios estilistas, que casi siempre les conseguían modelazos de Dior, Gaultier o Armani. Así que, por ejemplo, siempre hemos visto a nuestra internacional Penélope Cruz posando ante los fotógrafos vestida de Chanel (2022), Ralph & Ruso (2020), Versace (2018) u Oscar de la Renta (2015).

Silvia Abascal, de Marchesa, en los Goya 2019 Getty Images/iStockphoto

Sé que en Hollywood, el que las grandes estrellas se decanten por uno u otro diseñador depende de un contrato comercial, normalmente con muchos ceros… Pero no estaría de más, a veces, poner un poco más de corazón y menos de bolsillo en la toma de decisiones. ¿No se hartan a decirnos una y otra vez que tenemos que ir a ver cine español? Pues ojalá también nos dijeran una y otra vez que hay que apostar por la moda española.