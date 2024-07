Lady Gaga deslumbra, envuelta en plumas rosas, con su actuación en la inauguración de los Juegos Olímpicos

dpa/picture alliance via Getty I

París se vestía de gala anoche para celebrar la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024, ocasión que no quiso perderse Celine Dion, que fue la encargada de clausurar la gala interpretando el tema 'Hymne à l’amour', de Édith Piaf. Sin embargo, no fue la única que deslumbraba sobre un escenario tan especial. Minutos antes lo hacía Lady Gaga que, a ritmo de Zizi Jeanmaire, interpretaba el tema 'Mon truc en plumes’ de la artista.

Fiel a su estilo único y extravagante y tratándose de un momento tan especial, la artista no podía defraudar con su look. Lady Gaga impactaba, a orillas del río Sena, con un impresionante vestido negro decorado con inmensidad de plumas rosas, rindiendo homenaje al tema que interpretaba. Una actuación impecable, con una puesta en escena única, que no pasó inadvertida para ninguno de los allí presentes y que comenzó con un saludo en un francés bastante perfeccionado por parte de la artista "bonsoir, bienvenue à Paris”, se dirigía Lady Gaga a los asistentes.

El look más especial de Lady Gaga para actuar en la gala inaugural de los Juegos Olímpicos

Lady Gaga era, anoche, la encarga de poner la nota inaugural a los Juegos Olímpicos 2024 en París, la primera ceremonia de apertura de estas olimpiadas que se celebraba fuera de un estadio deportivo. Fiel a su estilo y a la temática de la primera parte de la ceremonia 'La vie en rose' (la vida en rosa) la artista se enfundaba en un look impresionante, lleno de guiños a París.

Como no podía ser de otra forma, Lady Gaga confiaba en Christian Dior y se enfundaba en un body con aire cabaretero digno de cualquier actuación en el Moulin Rouje. La artista se decantaba por un modelo ceñido y muy sensual, con escote palabra de honor y cuerpo encorsetado, que potenciaba al máximo su figura. Un estilismo ideal que remataba con unos zapatos de tacón y unas medias finas a juego.

Sin embargo, el protagonista del look fue su abrigo de plumas rosas que, cuando se quitó, dejó ver más plumas en su espalda, esta vez blancas, que partían del body como si se tratase de unas alas. Un estilismo muy especial, que pasará a la historia, y que convertía a París en un auténtico espectáculo de cabaret en estos Juegos Olímpicos 2024.

