Lady Di cumpliría 63 años: este es el estilo que tendría en la actualidad, según la IA

Hoy, 1 de julio, Diana de Gales, también conocida como Lady Di, habría cumplido 63 años si jamás hubiera ocurrido ese trágico accidente del 31 de agosto de 1997, que arrebató a Inglaterra a la mujer más querida del pueblo. Además de por su simpatía, lado humanitario y su activismo, a la princesa también se la conocía por su gran estilo a la hora de vestir, que sigue influenciando a día de hoy.

Entre sus looks más icónicos, cabe destacar el conocido como "vestido de la venganza", creado por Christina Stambolian, que llevó el día después de que el príncipe Carlos —ahora, el rey Carlos III— admitiera por televisión su infidelidad con Camila Parker Bowles. Este vestido negro, con escote bardot y bajo asimétrico, desafiaba todos los protocolos de la Casa Real británica, lanzando un poderoso mensaje al que después fuera su exmarido y a toda la familia.

Otro que es digno de mencionar, es con el que acudió a la Gala MET de 1996, con un impresionante vestido de seda azul diseñado por John Galliano para Dior, con encaje negro tanto en los tirantes como en el escote. Aquel look pasó a la historia de la moda y hoy sigue estando en plena tendencia. Sus estilismos del día a día también fueron copiados hasta la saciedad, como los pantalones de ciclista con sudadera o el jersey de ovejas que, sin darse cuenta, representaría su historia dentro de la realeza británica.

Con tantos looks que todavía siguen siendo relevantes, solo nos queda preguntarnos como sería hoy su estilo. Sin embargo, puede que la Inteligencia Artificial tenga la respuesta y si ya el año pasado nos descubrió cómo sería su rostro, para celebrar su 63º cumpleaños, indagamos en cómo sería su estilo.

Lady Di en Cannes, 1987 Getty Images

Minimalismo elegante

Según la IA, Diana se decantaría ahora por colores neutros como blanco, negro, beige y gris, con ocasionales toques de color, muy diferente a las demás reinas de su generación. Además, también escogería líneas limpias y siluetas estructuradas en vestidos y trajes con cortes sencillos pero sofisticados, destacando la sastrería, dejándonos con un minimalismo muy elegante.

Aquí la princesa de Gales se sumergiría en el lujo silencioso, por lo que llevaría prendas de firmas como The Row y la veríamos con looks muy similares a los que ahora lleva Gwyneth Paltrow.

Gwyneth Paltrow en la premiere de 'The Politician' AP

Sostenibilidad y moda ética

Como recordábamos antes, Diana era muy conocida por su lado filantrópico, por lo que su vestuario seguiría la misma línea de sus valores. Probablemente, elegiría ropa hecha de materiales orgánicos y reciclados, apoyando marcas que promueven la moda ética y de diseñadores que se enfocan en prácticas sostenibles.

Stella McCartney sería una de sus firmas de referencia no solo por ser inglesa, sino por ser de las primeras en renunciar al uso de pieles en sus prendas y accesorios. Además, a diferencia de otras 'royals' —sin contar a la reina Letizia—, repetiría muchos de sus looks, dándoles una segunda vida y reduciendo su gasto en ropa. En este caso, sería la inspiración de mujeres como Emma Watson, que llevó un look a la Gala MET hecho con botellas recicladas, diseñado por Calvin Klein & Eco Age.

Emma Watson en la Gala MET, 2016 AP

Estilo 'casual chic'

Lady Di, según la Inteligencia Artificial, seguiría sin abandonar su estética 'casual' en los que los vaqueros serían los protagonistas, eso sí, con tejidos de alta calidad, que combinaría con blusas o jerséis de cachemir. En cuanto a los accesorios, serían muy sutiles, con bolsos de diseñador y joyería minimalista, evitando los excesos.

En este punto, Diana sería la musa de la estética que abraza el 'clean look', influenciado a mujeres como Matilda Djerf, que han convertido el estilo nórdico en tendencia.

Matilda Djerf con uno de sus 'signature looks' @matildadjerf

Deporte y 'athleisure'

Como mencionabamos antes, uno de los looks más icónicos de la princesa fue su conjunto de mallas con sudadera y deportivas que, más de 20 años después, se convirtió en tendencia. Al ser algo tan cómodo, es difícil que lo abandonase, una cosa que la IA tiene clara.

Sobre todo se decantaría por la ropa deportiva de lujo, manteniendo un look pulido y moderno al estilo 'clean look'. Además, también llevaría 'sneakers' de alta gama y sandalias cómodas pero sofisticadas. Un ejemplo moderno es Bella Hadid.

Bella Hadid y su estilo 'athleisure' Getty Images

Influencias retro

Por supuesto, Diana sería su propio referente de estilo y aprovechando la resurgencia de la moda de los años 80 y 90, adaptaría algunas de sus tendencias clásicas a estilos modernos. La princesa mantendría su amor por los 'blazers' y trajes, apostando por detalles como las hombreras sutiles y los pantalones de pierna ancha.

En este caso, Lady Di amaría el estilo de Cate Blanchett. La actriz sabe cómo sacar partido a su silueta gracias a los trajes, que no duda en utilizarlos en casi cualquier ocasión. Además, para potenciar sus ángulos, es raro que diga que no a las hombreras.

Cate Blanchett a su llegada al desfile de Louis Vuitton FW24/25 AP

Moda de Alta Costura

La moda mira constantemente el legado de Lady Di, por lo que no es de extrañar que ella se fijase en las firmas más prestigiosas dentro de la industria. Aunque por el día prefiriera looks más cómodos, para los eventos formales, elegiría vestidos de Alta Costura con detalles innovadores, manteniendo su gusto por la elegancia y el glamour.

Sin embargo, esto no se quedaría así, ya que la Inteligencia Artificial añade que también podría colaborar con diseñadores actuales que se alineen con su visión de estilo, como ha hecho Beyoncé con Balmain Couture.

Uno de los diseños co-creados por Beyoncé para Balmain Renaissance Couture by Beyoncé x Balmain

Toques personales y exclusivos

Por último, la IA nos desvela que algo que no faltaría en sus looks de ahora sería su esencia única, con piezas de joyería personalizadas que reflejen su estilo y su legado, como sus collares y pendientes de zafiro, una piedra muy especial para ella.

A esto, también se le suman los accesorios y prendas 'vintage' que tengan un significado o que sean parte de su colección personal, ya sea una americana que llevó en los 90, los pantalones de vichy rosas o unas botas que valgan para todo.

Lady Di con unos pantalones de vichy rosas Getty Images

