La tendencia 'cut-out' puede ser elegante y Paula Echevarría te lo demuestra con este vestido de Mango

Durante una semana, el mal tiempo nos dio tregua y pudimos disfrutar del sol y el calor por primera vez desde hace meses. Con tanta vitamina D corriendo por las venas, nos lanzamos a lucir los modelitos que estábamos deseando sacar del armario.

Por supuesto, Instagram se llenó de estos looks veraniegos gracias a las 'influencers' del momento. Si además le sumamos los 'outfits' de Coachella, la inspiración para los meses de calor está servida.

Las redes sociales vivieron un desfile de tendencias y de cómo llevarlas en el día a día por muy locas que parezcan, como los 'cut-outs'. Si bien las pasarelas nos dieron opciones bastante extremas, entre ellos David Koma, Paula Echevarría nos chiva una forma ideal y discreta con la que sacarles todo el partido.

La última colección de Mango nos ha dejado varias prendas imprescindibles para esta temporada, como es el vestido que ha subido la actriz a su perfil de Instagram que ha enamorado a sus seguidores. Y es que tiene todo lo necesario para triunfar: estampado floral, color vitamina, largo midi y unos discretos 'cut-outs'.

Aunque su manga larga y el cuello cerrado puedan desalentar de llevarlo en verano, su diseño es perfecto para la primavera. Por otro lado, los cortes estratégicos en la cintura y la abertura lateral en la pierna hacen que pase de ser un vestido de 'La casa de la pradera' a la prenda más 'trendy' de la temporada.

Vestido fluido aberturas MANGO

Actualmente, lo podemos encontrar tanto en la tiendas físicas como en la web de Mango a un precio de 39,99 euros y, aunque el vestido habla por sí solo, podemos darle más gracia dependiendo con los accesorios que lo combinemos, haciendo que sea mucho más actual.

Accesorios que marcan la diferencia

Un buen bolso es imprescindible para acompañar este look, ya que no vale cualquiera. Para la ocasión, Paula Echeverría se decantó por un bolso baguette verde menta de Prada que contrasta a la perfección con el vestido. Con esto, la actriz nos ha dado una gran lección de estilo y es que si queremos modernizar el look, debemos apostar por accesorios en tendencia. Una gran opción es el que encontramos en Mango por 19,99 €.

Por otro lado, si lo que buscamos es un look más provenzal, inspirado en el sur de Francia, un capazo mini es la opción más adecuada. Si ya lo combinamos con un pañuelo de lino en el pelo, tenemos el 'outfit' perfecto para los días tranquilos de verano. Podemos encontrar uno en Mango por 29,99 €.

Bolsos de distintos estilos de Mango. MANGO

Por otro lado, los pendientes también pueden ayudarnos a darle otro toque especial. Aunque Paula ha preferido unos pendientes de aro naranjas, el contraste será nuestro gran aliado, así que podemos optar por pendientes verdes o azules. Una buena opción son los pendientes 'Cavallet' en turquesa de Alexah, que los podemos encontrar por 15 euros.

Pendientes 'Cavallet' en turquesa ALEXAH

En cuanto a los zapatos, la elección ideal son unas sandalias blancas de tiras, ya que muestran más piel y logran alargar la figura. Al ser un vestido bastante largo, necesitamos este tipo de zapatos para compensar. Zara tiene unas sandalias que combinan a la perfección por 39,95 €.