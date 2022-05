La ropa interior más bonita de la primavera es de Women’Secret (¡y ahora tiene un 30% de descuento!)

Aunque no suelen ser prendas que queden a la vista en los outfits (a no ser que las tendencias lo marquen y que apostemos por combinaciones estilosas), la ropa interior bien merece toda nuestra atención. A pesar de su carácter semi oculto, la mala elección de esta pieza del vestuario es capaz de arruinar un look o, por el contrario, si se consigue dar con la prenda adecuada, el resultado será aún mejor. Por ejemplo, elegir la talla errónea de sujetador puede crear una silueta mal definida y hasta pliegues en las telas, por no hablar de la incomodidad que supone. Y, si hablamos de braguitas, escoger aquellas que llevan costuras para llevar bajo prendas ceñidas es un error garrafal.

Así, nuestro cajón de ropa interior debe ser, igual que nuestro armario, de lo más variado para que siempre apostemos por la combinación perfecta y adecuada para las prendas que llevaremos sobre ella. Y no tenemos por qué renunciar a ningún estilo de sujetador o braguita y menos si hay firmas que nos lo ponen muy fácil para encontrarlos: Women’Secret ha rebajado un 30% su catálogo de sujetadores y braguitas. La apuesta al blanco es uno de los puntos fuerte de este catálogo, ya que es un color que nunca falla en la ropa interior: discreto, elegante y en combinaciones tan bonitas como esta: ¡larga vida al encaje!

Te ahorras en el conjunto: 8 euros del sujetador y 3 de la braguita; ¡11 euros en total!

El conjunto blanco de encaje. Women'Secret

Los corsés han vuelto para quedarse y son pocas las firmas que no han lanzado sus propios modelos, Women’Secret incluida. Y, como cabe esperar, los suyos también están pensados para enseñarlos (o no), combinándolos con una buena blazer XXL y unos pantalones loose fit que le aporten elegancia y mucho estilo a nuestro look. Nosotras no hemos podido resistirnos a este azul, ¿te ocurre lo mismo?

Te ahorras en el conjunto: 12 euros del sujetador y 5 de la braguita; ¡17 euros en total!

El conjunto corsetero, en color azul. Women'Secret

Ni que decir tiene que las opciones sin aros forman parte de una tendencia al alza que cada vez convence a más usuarias. Y es que estos modelos, además de ser cómodos, ofrecen la firmeza necesaria para el pecho, puesto que esta no depende de los aros, sino de los tirantes de la prenda, de su diseño, del tejido con el que está elaborado y de la forma de las copas. ¿Se puede pedir más?

Pues sí, que sea bonito... ¡y barato! Por eso, de entre todas las opciones con rebaja y sin aro que se pueden encontrar en las rebajas de Women’Secret, nosotras nos quedamos con este conjunto burdeos y rosa tan elegante. ¡El encaje eyelash de flor clásico y el bordado del contorno del triángulo nos han robado el corazón!

Te ahorras en el conjunto: 11 euros del sujetador y 5 de la braguita; ¡16 euros en total!

El encaje eyelash de flor clásico, ¡nos encanta! Women'Secret

