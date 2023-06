Llego, estirándome mucho, al 1'60 y tengo una hermosa talla 44. Mi 'cuerpo serrano' sería descrito en las revistas de moda tradicionales con un montón de eufemismos 'cuquis': 'curvy', rellenita, 'mid size', talla grande… Un sinfín de palabras y expresiones para evitar el adjetivo que mejor me describe: GORDA. Sin diminutivos ni tonterías. El motivo para no pronunciar estas cinco letras es que desde siempre han sido más que una definición, un insulto. A las que nos han sobrado kilos toda la vida lo sabemos bien porque el problema muchas veces no es la palabra, sino la cara de asco (o pena) con la que se pronuncia. Yo pertenezco a ese grupo a las que nos han dicho muchas veces a la cara, gente que no nos conoce de nada, eso de "Qué pena, con lo guapa que eres de cara, si adelgazaras un poco serías una preciosidad". Estoy muy bien educada, así que he me he tragado más de un "Señora, ¿a usted quién le ha pedido opinión?". Tengo espejo en casa y un montón de vaqueros en una caja que no me entran ni de casualidad que ya me recuerdan que sí, que me sobran varios kilos y que probablemente ahora no sean ningún problema, pero que pueden traerme algún disgusto en el futuro. Y aun así con todo, debe ser la edad, me miro y me gusto. Qué cosas. Con lo mal que se lo hice pasar a la Anitta del pasado.

Estos días el debate sobre la 'gordofobia' ha vuelto a saltar a los medios generalistas gracias al 'debate' en la presentación de un libro entre la 'influencer' María Jiménez y un youtuber con afán de protagonismo que sugirió que la obesidad se soluciona con dieta y ejercicio. A ver, que si dejamos de comer y nos matamos a hacer pesas seguro que kilos perdemos, ahora, que esa sea la solución contra todo lo que conlleva un problema de sobrepeso no lo tengo tan claro. Básicamente porque, además de la constitución y genética de cada uno, muchos de los que sufrimos pesadillas con la báscula tenemos una relación de lo más insana con la comida. Desde trastornos de la conducta de la alimentación, más o menos graves, hasta conductas restrictivas y de premio absolutamente normalizadas en la sociedad.

Archivo - Báscula en una imagen de archivo IMEO - Archivo

Dicen que fue Wallis Simpson la que pronunció la frase "una mujer nunca es lo suficientemente rica o delgada" y qué queréis que os diga, esta mirada mía, educada en los años 90, disfruta muchísimo viendo a larguiruchas modelos sin pecho andar con un ligero vestido que deja poco a la imaginación y que cae perfecto sobre su cuerpo sin formas. Vamos, que me fliparía tener una lánguida talla 34, pero ya sé que eso es tan imposible como medir 1'75. Y lo cierto es que eso está lejos de la realidad física de la mayoría de la población. Por eso agradezco que actualmente las jóvenes estén creciendo con referentes estéticos que tengan más de una talla 38. No creo que sea promover hábitos de vida poco saludables, ni fomentar conductas que lleven a 'dejarse físicamente'. Es plasmar algo que existe y que durante prácticamente todo el siglo XX ha estado escondido a la vista de todo el mundo. El elefante en la habitación. ¡Las gordas también tenemos derecho a vestirnos con ropa bonita y sonreír cuando nos miramos al espejo! De hecho, la lucha por encontrar tallas más allá de una 44 en una tienda sigue siendo un trabajo arduo que está dejando que todo el pastel se lo estén comiendo las marcas online chinas, que más allá de su conflictiva procedencia, están haciendo mucho bien en los guardarropas de niñas que parecían condenadas a vestir blusones llenos de flores horribles.

Un debate complicado, sin duda, porque lo de que en el medio está la virtud es muy difícil en este caso. ¿Cuál es el medio? En cualquier caso, lo que sí tengo claro es cuál es el fin. Abracemos la belleza desde la diversidad y la aceptación. Desde conocernos, gustarnos, disfrutarnos y cuidarnos. Porque la ropa está hecha para eso, para hacernos ver (y sentir) bien. Más allá de números y complejos.

