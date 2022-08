Soy de las que paso calor siempre. Creo que me queda para la menopausia, pero lo de los sofocos ya no me lo tienen que explicar. Así que esto de los 27 grados en el verano más eterno que conozco me hace entre poca gracia y ninguna. Pero, oye, afortunadamente, más allá de mis complejos no tengo a nadie que me obligue a vestir de ninguna manera. Pero claro, esto no le pasa a todo el mundo. Hay mucha gente que está obligada a llevar uniforme y estos, excepto los de los socorristas, suelen ser bastante aparatosos (y calurosos). Esto me lo ha recordado la primera jornada en el Congreso de los Diputados desde que se ha decretado la regulación de termómetros. Entre sus señorías hemos visto de todo y en todas las formaciones políticas. Desde los clásicos encorbatados hasta los que han optado directamente por el polo. Entre medias, todo un desfile de looks. Aquí he de decir que las mujeres somos más afortunadas y tenemos un amplio abanico de posibilidades muy estéticas y correctas. Pero los que no han tenido más opción que ponerse lo que 'está mandado' son los ujieres del Congreso.

Allí estaban ellos, con su uniforme que incluye chaqueta y corbata (y unos preciosos puños dorados). Por cierto, que en este caso las mujeres también llevan una corbatilla. Aquí pringamos igual. Me ha llamado la atención el tuit de Echenique diciendo que en el Congreso ahora es cuando se está bien, que antes hacía frío porque había un "exceso de hombres con corbata". Pero claro, ¿qué pasa con los que no se la pueden quitar? Y esto aplica a otras muchas circunstancias. Desde barrenderos hasta personal de los hoteles, por poner un ejemplo. Ahora me pongo graciosa y digo un "¡Guayaberas para todos!". Cómo veis, aquí sigo en mi cruzada para ser embajadora oficial de la prenda. Pero en serio, los que nos dedicamos a sentar cátedra, y aquí me incluyo, muchas veces nos olvidamos de un gran sector de la población. Por eso sigo siendo de las que opino que a un avión no se puede subir en chanclas y bañador y en un chiringuito hay que vestirse para comer.

Ministros y diputados llegan al pleno extraordinario del Congreso Europa Press

El otro asunto estético de la semana que me tiene trastornada viene desde Finlandia. Quién le iba a decir a Sanna Marin que ser guapa le iba a traer tantos problemas. Desde que llegó al poder, la que sigue siendo la Primera Ministra más joven del mundo, todos los ojos inquisidores del mundo se han focalizado sobre su persona. De hecho inauguró su mandato con una preciosa foto en una revista de moda finlandesa donde bajo una clásica americana negra se veía que no había sujetador. Oh, socorro. ¡Saltaron todas las alarmas! Luego vinieron sus primaverales looks en los desfiles del Orgullo o para ir de concierto. Yo entiendo que estamos acostumbrados a señores y señoras grises, quizá hasta ahora sinónimo de seriedad y solidez. Pero no pienso que pasearse en vaqueros y chupa de cuero en un festival de música hagan de Marin una mejor o peor política. Eso sí, no me parecería de recibo que fuera insinuando pecho o pierna a una sesión del Parlamento. Ahí me remito al primer párrafo de esta columna. Cada cosa en su momento y en su lugar. Al hilo de la primera polémica de Sanna, dejar por escrito que soy una absoluta defensora de los “posados de moda” de los mandatarios, sean de la ideología que sean. La ropa y toda su industria es uno de los grandes activos de nuestro país, ¿por qué no formar parte de ello? Porque claro, incluso la portada del medio a priori más frívolo, puede ser un engranaje más de una estrategia de campaña siempre y cuando todo se haga desde la coherencia y el sentido común.

La ministra Sanna Marin en Helsinki DPA vía Europa Press

Y con esto terminamos agosto y por tanto el primer curso que pasamos juntos desde estas líneas. Han sido unos meses de lo más intensos. No lo vamos a negar. Aquí he declarado mi amor absoluto por Kate Middleton y los sombreros en general. Habéis descubierto que lo de que las mangas no asomen por la chaqueta me saca de quicio, lo mismo que un bajo de pantalón mal cogido o unos zapatos sucios. Hemos vivido juntos nuestros primeros Oscars, el hipnótico desfile de Dior en Sevilla y el declive modernero de Balenciaga. Han sido los meses en los que hemos visto como una camiseta verde se ha convertido en el símbolo de una guerra que nos va a cambiar la vida. Amigos #ropers, han sido unos meses preciosos y preparaos porque llega septiembre y pretendo seguir dando caña.

