La reina Letizia estrena un jersey con cuello 'Peter Pan' para su visita a Fitur

La reina Letizia sigue con su ajetreada agenda de la semana. El lunes, la monarca asistía al funeral de Constantino II, tío materno de Felipe VI y hermano de la reina Sofía, pero a su vuelta de Grecia tampoco descansó, ya que a primera hora se reunía con la junta directiva de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) para conocer los retos y oportunidades del colectivo de este 2023.

Esta mañana, la reina también ha vuelto a madrugar para acercarse, junto a su marido, para presidir la inauguración de la cuadragésima tercera edición de la Feria Internacional de Turismo-FITUR, que se celebra del 18 al 22 de enero de 2023 en Feria de Madrid, como muestra de apoyo al sector turístico y cuyo país invitado en esta edición es Guatemala.

Esta es una de las citas más importantes dentro de la agenda real anual a la que los reyes asisten año tras año. En su papel como representantes de España, tanto Felipe VI como Letizia se pasean entre los 'stands' de los diferentes países para conocer más a fondo su cultura y presentar sus respetos.

Como siempre, el conjunto que llevaba fue uno de los más esperados del evento, ya que la reina aprovecha esta ocasión para derrochar estilo y, de paso, estrenar alguna que otra prenda que no podemos dejar pasar. Por supuesto, no nos ha decepcionado.

La reina Letizia en la inauguración de Fitur GTRES

Sabemos que Letizia es uno de los iconos de moda más populares en nuestro país. Todo lo que se pone crea tendencia y sabe perfectamente cómo llevar las prendas a su terreno. Para la feria de Fitur que ha tenido lugar hoy, nos ha dejado un look 'total black' de lo más casual, que tiene como protagonista un jersey de la firma Sandro, con el que derrocha ese 'savoir faire' francés.

Lo que le da ese toque característico y especial es el cuello estilo 'Peter Pan' en clave XL en blanco con detalles calados, haciendo de él una prenda muy versátil que puedes combinar de todas las maneras posibles. Actualmente, está en rebajas en la firma francesa y ha pasado de costar 235 € a 141 €.

En cuanto a los pantalones, también de estreno, pertenecen a la última colección de Hugo Boss. Son el modelo Tapia, diseñado en crepé japonés con pinzas y tiene una gran resistencia a las arrugas, por lo que son ideales para llevarlos al trabajo. Además, son de tiro alto y rectos, muy cómodos y favorecedores. También están disponibles y los encontramos a un precio de 199 euros.

La reina Letizia junto al rey Felipe VI en la inauguración de Fitur Europa Press via Getty Images

Las botas son las mismas que estrenó en su último viaje a Menorca la semana pasada. Están hechas en piel y firmadas por Unisa, con la punta cuadrada y tacón ancho de seis centímetros, perfectamente cómodos para andar por la Feria. Los podemos encontrar también rebajados en la tienda por 139 euros.

En lo relativo a las joyas, Letizia se ha decantado por sus pendientes Doble Daga de Gold & Roses, de oro blanco y diamantes y el anillo que estrenó en la Pascua Militar, dejando en casa su inseparable pieza de Karen Hallam. Este nuevo anillo es de la firma italiana Coreterno y lleva inscritas las palabras 'Amor che tutto move' (el amor todo lo mueve), una cita sacada de la Divina comedia del escritor florentino Dante Alighieri. En su interior también está escrito: 'As long I'm existing you will be loved' (mientras yo viva, serás amada). Su precio es de 975 euros.

La próxima vez que veamos a la reina será mañana, que junto a Felipe VI, presidirán el pleno de la Junta de la Real Academia Española, que se celebra, como cada jueves, en el salón de plenos de esta institución tricentenaria fundada en 1713.

GALERÍA | Los mejores looks de gala de la reina Letizia

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.