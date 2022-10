Los reyes de España han comenzado su viaje oficial a Alemania, una visita de varios días llena de eventos y compromisos. El rey Felipe VI y la reina Letizia partían el pasado domingo rumbo a Berlín, desde el aeropuerto madrileño de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Allí pudimos verlos a ambos, de camino al avión, y no pudimos evitar fijarnos en lo habitual: el look elegido por la reina.

Para su viaje, Letizia ha escogido un traje azul marino con raya diplomática, combinado con una sencilla camiseta blanca. No solo es un conjunto cómodo para un viaje en avión, sino que además consigue no perder la sobriedad ni la elegancia. Con este diseño de Hugo Boss, la reina hacía un guiño al país al que viajaba, eligiendo una marca alemana que ya es muy común en su armario.

La reina Letizia junto al rey de camino a Berlín GTRES

La raya diplomática gruesa es uno de los estampados más clásicos y favorecedores de la temporada, un 'print' que ya ha conquistado a 'influencers' y 'celebrities'. Incluso con zapato plano, este estampado sigue teniendo un increíble efecto estilizador, gracias a unas líneas verticales que han logrado a la reina un look de sobresaliente.

Este otoño, las 'boutiques' se han llenado de trajes de sastre 'printstripe', así que no te será difícil encontrar una ocpión con la que imitar el look de la reina. Nosotras hemos encontrado este conjunto en Stradivarius, con pantalón (19,99 €) y americana (35,99 €) que además lleva un chaleco a juego (15,99 €).

Traje con raya diplomática Stradivarius

La reina Letizia con mocasines

Si hay algo que no ha pasado desapercibido del look de la reina ha sido su elección en el calzado. En plena polémica sobre el uso protocolario de los zapatos de tacón, Letizia ha decidido prescindir de los centímetros para lucir un zapato plano estilo Oxford con suela de goma.

Zapatos estilo Oxford GTRES

Esta decisión no es solo una elección estilística, también lo es de salud. Hace escasos días, la reina ha reconocido sufrir neuroma de Morton, una dolorosa afección que afecta al metatarso y que le impide llevar tacones con comodidad.

Letizia ha sabido evitar este incómodo calzado con estilo y mucha elegancia. La consorte ha recurrido a un zapato cerrado y acordonado, un básico otoñal que cada temporada resurge gracias a su comodidad y versatilidad. Se puede combinar con vaqueros, faldas o vestidos y con trajes de sastre como ha hecho la reina.

Sin embargo, todo hay que decirlo, la reina no ha renunciado del todo a los zapatos de tacón. En muchas ocasiones hemos comprobado el amor de Letizia por este calzado, luciendo con gracia stilettos en invierno y cuñas de esparto en verano. La noche de ayer, en Berlín, recuperó un zapato de este estilo, con un tacón de 5 centímetros. La reina eligió un calzado en color negro para complementar un llamativo 'total look' en color fucsia.

La reina en su visita a Berlín GTRES

Si la reina reunicará para siempre al tacón o no es cosa suya, una predicción que nosotras no podemos hacer. De lo que no hay duda es de que la salud es lo primero y de que unos zapatos planos pueden ser tan elegantes como unos stilettos de 10 centímetros. Ya sabemos que para presumir no hay que sufrir.

