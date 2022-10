La reina Letizia luce unos pendientes prestados por Doña Sofía con los que ha conseguido elevar un look básico

Los reyes de España continúan con su viaje oficial a Alemania. Después de unos cuantos eventos y ceremonias en la capital berlinesa, Felipe VI y Letizia se han trasladado a la ciudad de Fráncfort. Allí, junto con el primer ministro alemán y la primera dama, han acudido a la inauguración de la Feria del Libro, representando a España como país invitado.

Para la ocasión, la reina ha escogido un look regio y sencillo, con colores básicos como son el blanco y el azul marino. Letizia ha estrenado una nueva pieza de Hugo Boss, el diseñador alemán que protagoniza muchos de sus últimos estilismos. Se trata de una falda de silueta lápiz, el modelo Verinala, que ya no está disponible en la web de la firma. El diseño cuenta con un cinturón terminado en hebilla plateada.

La reina ha combinado esta falda estilo business con una sencilla blusa blanca, un diseño con mangas kimono y cuello cerrado con pliegues que completaba un look elegante y sencillo. Como calzado, la reina ha vuelto a sus clásicos stilettos, desafiando las dolencias que le dificultan caminar con suela de tacón.

Letizia junto a Elke Büdenbender, en su visita a Frankfurt Jesus Briones (GTRES)

No hemos podido evitar fijarnos en un detalle, un accesorio que ha conseguido elevar el look al siguiente nivel. Letizia es una experta en encontrar accesorios originales y combinarlos con piezas sencillas. Otras veces lo ha hecho con bolsos o zapatos. En esta ocasión, las joyas han sido sus grandes aliadas. Hablamos de los pendientes, una joya hecha de diamantes y zafiros que la reina Sofía ya llevó en varias occasiones durante su reinado. Hasta ahora, solo habíamos visto a Doña Letizia con estas joyas durante su viaje de Estado a Japón en 2017.

Ahora, en Fráncfort, los ha vuelto a sacar a relucir, consiguiendo sacarles el máximo partido gracias a su peinado. Letizia ha recogido su cabello en un elegante moño bajo que dejaba espacio a la vista para que los zafiros brillaran como se merecen.

La reina Letizia en Frankfurt Jesus Briones

Sin duda, el truco que ha seguido la reina nos puede servir como inspiración para nuestros propios estilismos. Aunque no todas tengamos en nuestro joyero diamantes y zafiros, seguro que muchas tenemos por ahí unos pendientes llamativos que no sabemos cuándo ponernos. Si hacemos como Letizia y los conjuntamos con prendas básicas y elegantes, podemos conseguir un look muy resultón con muy poco esfuerzo.

