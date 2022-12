La Reina Letizia demuestra cómo combinar los colores más elegantes del invierno para un acierto asegurado

Doña Letizia continúa su viaje en solitario por Estados Unidos, donde ha acudido para presidir la inauguración de la nueva sede del Instituto Cervantes, en la ciudad de Los Ángeles. La reina ha mostrado su gran interés en esta institución, que centrará su empeño en promocionar la lengua y la cultura españolas a través de la literatura, el cine, el arte y la ciencia.

El viaje de Letizia a Estados Unidos ya nos había regalado momentos y looks icónicos, como el 'total red' que la Reina llevó en su primer acto oficial en la ciudad del cine. Este poderoso look, con uno de sus colores fetiche, estaba compuesto por un traje de tres piezas firmado por Roberto Torretta, combinado con un abrigo de Carolina Herrera en el mismo tono. En su segunda aparición pública, Letizia ha vuelto a elegir esta firma, una de sus habituales, aunque esta vez con un look más clásico y discreto.

Doña Letizia en la inauguración del Instituto Cervantes, en Los Ángeles GTRES

La reina ha dado una lección de estilo y elegancia demostrando, una vez más, que no es necesario estrenar cada vez que acude a una ocasión especial. Letizia ha lucido un dos piezas en tono blanco, un color que suele reservar para grandes eventos, formado por una blusa y una falda. La Reina estrenó este conjunto en marzo de este año, en su visita a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Este look blanco impoluto fue diseñado por la estilista de la Zarzuela y sigue la tendencia 'bridal', aunque esta vez adaptada a las bajas temperaturas otoñales.

En cuanto a la parte superior, este estilismo contaba con escote redondo, hombreras marcadas y mangas abullonadas, terminadas en un puño cerrado. La falda midi a juego completaba el look, añadiendo un toque muy favorecedor gracias a la marcada cintura y a dos aberturas a ambos lados.

La reina ha vuelto a elegir una de sus firmas de confianza para añadir un toque de novedad a su estilismo. Letizia ha llevado sobre los hombros un abrigo largo en color camel, firmado por CH Carolina Herrera. Esta elegante pieza está confeccionada en lana de doble faz y cuenta con un clásico cuello con solapas, cierre de botón y cinturón a juego.

El bolso bicolor, también de las colecciones de Carolina Herrera, y los originales tacones de salón con tiras cruzadas continúan la línea de tonos marrones, creando el contraste perfecto con el blanco impoluto de su conjunto. Ambos colores forman una de las combinaciones que, sin lugar a dudas, más veremos este invierno.

La Reina ha completado su look minimalista con una sencilla elección de joyas, unos finos aros dorados que se alejan de los extravagantes pendientes con los que la hemos visto en sus últimas apariciones. El punto de atrevimiento lo hemos encontrado, eso sí, en su maquillaje, con una favorecedora y moderna sombra en tonos rosas combinada con un oscuro delineado. Un maquillaje que ha conseguido atraer toda la atención hacia su mirada y que se aleja del habitual look 'natural beauty' de la reina.

