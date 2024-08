La reina Letizia anima a la Selección Femenina de Baloncesto con los jeans más cañeros para otoño

Hace unas horas se disputaba en París el torneo de 3x3 de la Selección Española de Baloncesto contra Canadá, un partido reñidísimo que terminaba con la victoria de las españolas en la prórroga con un 20-22, gracias a la canasta de Sandra Ygueravide. Un juego en el que pudimos volver a ver a la reina Letizia que, horas antes, se convertía en carne de memes gracias al look más casual con vaqueros, polo rojo y gafas de sol con el que animó a Alcaraz, y con el que las redes la comparaban con una agente infiltrada.

Sea como sea, si algo nos ha quedado claro en estos Juegos Olímpicos de París 2024 es el firme compromiso de la Casa Real con las selecciones españolas. Desde su llegada a París, Letizia apenas se ha perdido una competición deportiva para animar a los equipos que representa y, en casi todas ellas, lo ha hecho enfundada en los polos oficiales de Joma de estos JJOO. Te contamos como ha sido su look para presenciar este partido de baloncesto, uno de los estilismos, sin duda, más cañeros con los que la hemos visto en estas olimpiadas.

Letizia apuesta por los vaqueros relajados para disfrutar el baloncesto en los JJOO

Si para combinar con su polo rojo, Letizia robaba a Leonor y a Sofía unos vaqueros blancos con los que las hemos visto a ambas en varios looks, para esta ocasión, no dudaba en explorar a fondo las tendencias que triunfarán la próxima temporada y en ponerse unos vaqueros más cañeros.

La reina Letizia es consciente de que, durante la última Semana de la Moda de París, las francesas con más estilo predijeron, con sus looks de streetstyle, que el navy sería uno de los claros triunfadores de la temporada. Por ese motivo, no ha dudado a la hora de ponerse el polo azul marino de la selección que, además, le favorecía un montón.

La royal lo combinó con unos vaqueros mucho más modernos y atrevidos de lo que nos tiene acostumbradas, un modelo relaxed fit con el que se adelantaba a las tendencias que triunfarán el próximo Otoño-Invierno. Unos jeans claritos, con efecto lavado, a los que daba un toque comfy volviendo a sus icónicas zapatillas blancas para rematar el look. No obstante, sabemos que lo ha hecho porque está en un evento deportivo y no tenemos duda de que, nada más que aterrice en España, volverá a sus sandalias de tacón cómodo para rematar sus looks de verano con elegancia.

