"La jefa": la camiseta con la que Isabel Díaz Ayuso se halaga a sí misma y que se vende en Amazon por 17 euros

Últimamente, la política está al pie del cañón en cuanto a moda se refiere, aunque sobre todo son las mujeres las que más la usan a su favor. Desde hace uno meses vemos cómo utilizan el altavoz que les confiere sus looks para lanzar mensajes, como Irene Montero e Ione Belarra llevando trajes morados en la votación de la reforma de la ley 'solo sí es sí' o Yolanda Díaz y su apodo de campaña, "la fashionaria".

Desde que Podemos irrumpió en el Congreso de los Diputados, todo el mundo centró su atención en como estos recién llegados iban vestidos para hacer su trabajo, poniendo a la moda en primer plano. Casi 10 años después, el resto de los políticos están empezando a cambiar su forma de vestir para mostrarse más accesibles a sus votantes, por muy conservadores que sean. Prueba de ello es Isabel Díaz Ayuso, que para su campaña nos está sorprendiendo con looks mucho más relajados de los que nos tiene acostumbrados.

Este fin de semana fueron los premios Platino y la presidenta de la Comunidad de Madrid apareció con un vestido negro con falso escote palabra de honor adornado con un tejido de red brillante para dar un toque más de glamour y tendencia. Sin embargo, el domingo llevó un estilismo completamente opuesto, con unos vaqueros bastante ajustados y una camiseta con la que iba enseñando el ombligo.

Sin embargo, también tenía preparado un look muy especial, utilizando su ropa para lanzar un mensaje de una forma bastante literal. Durante un mitin en Las Rozas, Ayuso apareció con una camiseta en la que podíamos leer "La jefa".

Parece ser que en esta última campaña casi todos han apostado por los mensajes cortos y contundentes, como "que lo haga Rita", "la fashionaria" (como ya hemos mencionado antes) y ahora Ayuso se sube al carro con "la jefa".

Evidentemente, este look no ha pasado desapercibido en las redes, que no han dudado en comentar y alabar la elección de vestuario de la presidenta. Al mensaje le acompañaba una Catrina, sacando su lado más rockero del que muchas veces presume.

Consigue el look de Ayuso

Si te has enamorado de la camiseta de la presidenta, nuestra querida Annita Ruiz nos ha chivado dónde podemos conseguirla. Al parecer, Isabel es una amante de la moda 'low cost' y hemos encontrado la misma prenda disponible en Amazon.

Camiseta "La jefa" con la que se ha visto a Isabel Díaz Ayuso AMAZON

Con un precio de 17,95 euros, la encontramos en 10 colores, como el negro, el rosa, el azul e incluso el rojo. Es ideal para combinarla con vaqueros y una cazadora de cuero, con la que mostrar nuestro lado más rebelde.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.