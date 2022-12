La falda por la que paran a Rocío Osorno por la calle para saber de dónde es (pista: es de una firma 'low cost')

En estas semanas previas al cierre del año, muchas andamos como locas buscando prendas bonitas y asequibles que nos solucionen nuestros looks navideños. Tanto, que algunas incluso paran a gente por la calle para averiguar de dónde es su 'outfit'.

Esto le ha pasado a la influencer Rocío Osorono, que ha contado en su Instagram cómo su nueva falda ha causado sensación. "Si no me preguntaron ayer por la calle mínimo 10 veces que de dónde era la falda, no me preguntaron ninguna", comentaba la 'instagramer'.

Y no nos extraña, ya que Rocío llevaba una falda de lo más llamativa, de color rosa cereza y con detalles de strass plateado decorándola. Esta "falda joya" llama aún más la atención gracias a las prendas con las que Rocío la ha combinado. Aparte de la falda, el resto de su look es un 'total black' absoluto: botas altas de tacón, medias tupidas, un jersey negro y un abrigo largo en el mismo color, decorada con unos pequeños brillantes plateados en las hombreras.

Gracias a esta falda y a la forma de combinarla, Rocío Osorno ha conseguido un look súper navideño que encaja perfectamente con muchos de nuestros compromisos. Las minifaldas llamativas, de lentejuelas, con flecos o con colores llamativos, son las estrellas esta Navidad. Consiguen elevar un look básico y convertirlo en todo un 'lookazo' y puedes combinarlas, por ejemplo, con un jersey neutro o con una camisa blanca.

La falda de Rocío

La influencer contaba en su publicación de Instagram que le habían parado por la calle para preguntarle por la falda, para averiguar dónde podían comprarla. La respuesta es simple: esta minifalda está disponible en H&M y tiene un precio de 69,99 €. (Ref. 1147108001)

Se trata de una minifalda entallada con textura de satén y decorada con cadenas de strass, entrelazadas formando rombos. Esta falda tiene un diseño de talle bajo y cuenta con forro y una cremallera oculta en el lateral.

Falda rosa con strass H&M

Esta falda rosa cuenta con un top a conjunto, en la misma tela y con el mismo decorado con brillante. Este 'crop top' cuenta con tirantes espagueti ajustables y está disponible en H&M por un precio de 59,99 €. (Ref. 1147103001)

Galería | Looks sofisticados de Rocío Osorno

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.