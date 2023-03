Las temperaturas del pasado fin de semana ya parecían anunciarla la llegada de la primavera, pese a que ahora estamos inmersos en una montaña rusa térmica tal y como comunicó la Aemet. Pero ya no hay vuelta atrás: en nuestro vestidor ya se deja ver el buen tiempo. Para empezar, el primer paso de este cambio de armario ha sido guardar los abrigos más invernales en bolsas de vacío para que no ocupen espacio. Después, hemos dado paso a pantalones fluidos, vestidos vaporosos y prendas más ligeras que brillarán en esta nueva estación. Y, por supuesto, no hemos podido resistirnos a ojear las colecciones de moda de primavera para este 2023.

Los básicos de entretiempo no fallan: merece la pena invertir chaquetas como estas de Zara, Mango y Lefties para sobrellevar la variación de temperaturas. Pero también en hacerlo en otras prendas que se van a convertir en las protagonistas de nuestro armario y que ahora pueden ser incluso de marcas de alta costura. Como muestra, la nueva colección de primavera de Pedro del Hierro que, además, ahora tiene un 25% de descuento en la web de Cortefiel. No es la primera vez que la marca rebaja los precios de su catálogo. De hecho, coincidiendo con la presentación de la línea diseñada en colaboración con Tamara Falcó en la Mercedes-Benz Fashion Week 2023, ya pudimos encontrar prendas con hasta un 70% de descuento en Cortefiel.

Los chalecos, tan tendencia este año, las blusas primaverales, los vestidos vaporosos (e incluso aptos para invitadas) y complementos como bolsos y pañuelos forman parte de este catálogo rebajado que nos ha enamorado. El descuento, aplicable en cesta, estará disponible solo hasta el 19 de marzo por lo que, si tienes un flechazo con una prenda, te lo advertimos: ¡no la dejes escapar!

Pedro del Hierro, con rebajas de primavera

Es una de las marcas de alta costura de más peso de nuestro país y, cuando llegan las rebajas, somos muchas las que acudimos a su catálogo online en Cortefiel para ver qué prendas podemos conseguir a mejores precios. Actualmente, tienen un 25% aplicable en cesta en la nueva colección primavera verano que, sinceramente, ¡hay que aprovechar! Sobre todo, si es la oportunidad para conseguir este cuello tipo chaleco en color beige con una lazada muy estilosa lateral para ajustar a nuestro antojo.

El efecto de 'tricot' le da un aire retro que nos encanta. Cortefiel

Es ideal para llevar con blusas blancas y configurar looks de oficina que nos den la energía necesaria para afrontar un día de trabajo, en la línea de esta rebeca rosa de punto con rosetones. Estamos enamoradas de las ondas en las que acaba el cuello de pico y con los detalles de las mangas a modo cenefa.

También está disponible en verde, aunque el rosa nos parece un tono más primaveral. Cortefiel

Si bien es cierto que no es una prenda al uso, tenemos que reconocer que nos hemos podido evitar caer en la tentación de este bolso de móvil hecho estampado con colores (¡y motivos!) marinos que recuerdan al verano. Cómodo, útil y un básico en tendencia que todas deberíamos tener para no ir cargadas siempre con opciones maxi.

El estampado marino en azules es el punto fuerte de la propuesta. Cortefiel

Nuestras prendas favoritas de rebajas

Las de Pedro del Hierro no son las únicas rebajas de primavera con las que podemos renovar nuestro armario. De hecho, dentro de Cortefiel, hay muchas más rebajas que conviene descubrir, pues podemos llevarnos una camisa estampada tan ideal como esta... ¡con un descuento del 74%!

El estampado de esta camisa no puede gustarnos más. Cortefiel

También es Springfield se han unido a esta campaña de descuentos de temporada; y nosotras ya hemos fichado un chaleco de High Spirits, el Avec Vous, con un 56% aplicado. Blanco, detalles florales en rosa y un poco de pelo en hombros y bajos para dar ese extra de calor en las mañanas frías de primavera.

Del bordado al borreguillo, no hay nada que no nos guste de este chaleco. Springfield

En Bershka no han duda en rebajar el precio de prendas de entretiempo ideales para llevar en primavera, aunque entre las seleccionadas, nosotras nos quedamos con esta sobrecamisa de flecos. En color crudo, fácil de combinar y perfecta para darle un toque boho chic a nuestro look.

No podemos resistirnos a los flecos de esta prenda. Bershka

