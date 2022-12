La clave para un look de Navidad cómodo (sin renunciar al estilo) está en los zapatos: dos opciones para acertar

El calzado juega un papel fundamental en cualquier look. Ya sea para el día a día o para una ocasión más especial, escoger unos zapatos cómodos y de calidad será clave para aguantar nuestro ritmo. Ahora que está a punto de llegar la Navidad, todas queremos lucir 'outfits' que nos hagan brillar y, por supuesto, con los que no renunciemos a la comodidad.

En las colecciones de fiesta de este invierno, hay una tendencia que destaca sobre todas las demás: las lentejuelas y los flecos. Ambos elementos los encontramos en faldas, tops o vestidos... Y es que, efectivamente, nos permiten crear un look muy especial y único. Sin embargo, al tratarse de un tejido que normalmente se utiliza para ocasiones especiales, parece que solo es apto para combinar con zapatos de tacón pero, ¿es esto realmente así? En absoluto.

Las principales firmas de calzado han lanzado propuestas que acogen todo tipo de diseños de cara a esta temporada, que además ya son modelos básicos en cualquier zapatero. Dos de los zapatos imprescindibles de este invierno 2022-2023 son los mocasines y los botines y, efectivamente, son ideales para combinar tanto con las lentejuelas como con los flecos.

Desde 2019, los mocasines volvieron a asomarse al 'street style' sin saber que se convertirían en el nuevo básico de cualquier amante de la moda. Después de triunfar sobre las pasarela de las firmas de moda más famosas, estos zapatos llegaron pisando fuerte para crear desde looks de inspiración 'college' hasta otros más sofisticados, incluso con un vestido de fiesta. Y es que, efectivamente, este calzado es muy fácil de combinar.

Asimismo, otro de los zapatos que jamás pasan de moda y que son un 'must' invierno tras invierno son los botines clásicos de tacón cómodo que, por supuesto, también son aptos para completar cualquier look.

¿Cómo elegir un calzado cómodo?

Uno de los principales aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de elegir un calzado es pensar en la salud de nuestros pies. En este sentido, lo primero que debemos valorar es la calidad de los materiales con los que se fabrican y optar por modelos elaborados en piel de calidad que cuenten con un buen soporte, con suela que amortigüe el pie, y que la misma tenga con un mínimo de grosor para que ayude a mantener la postura correcta.

Dos tipos de calzado: dos looks de fiesta

Tanto si eres de las que prefiere botines como si eres de las que se atreve con mocasines, ambos calzados harán que aciertes con tu looks. Si estás buscando inspiración para un look de última hora para estas fiestas, aquí te dejamos dos propuestas protagonizadas por dos diseños tendencia de esta temporada (de lentejuelas y flecos) y con dos modelos de calzado que se convierten en la mejor inversión porque son de calidad y no pasarán de moda, por muchos años que pasen.

Dos propuestas de looks de fiesta cómodos y elegantes. Vestido izquierda: Sophie and Lucie (249,95€). Vestido derecha: Joplin Atelier (280€). D.R.

Ambos modelos de calzado pertenecen a la firma española Pitillos, con sede en Arnedo (La Rioja) desde hace más de 40 años, y desde donde tratan la piel del zapato con materiales 100% naturales, de primera calidad, procedentes en un 90% de Italia. Además, en su proceso de fabricación actual, desde la marca dan mucha importancia al charol, que se ha convertido en un elementos protagonista de sus últimas colecciones.

Para esta temporada, la firma ha creado "una colección eterna que se convierte en un puente intergeneracional de estilo". En este sentido, los mocasines Oxford (disponibles por 75€), que los encontramos tanto en charol como en mate, cuentan con todo lo necesario para aportar comodidad a quien los lleve puestos: como es un forro con sensación térmica, una plantilla afelpada y una plataforma de 3 cm de altura. Asimismo, los botines (disponibles por 85€), también con detalle de textura rugosa y con acabado en charol, tienen tacón bajo cómodo cuadrado, suela amortiguada y forro térmico.

