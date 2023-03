La biker de cuero desgastada que quiero llevar toda la primavera es de Mango

La primera sorpresa es que esta biker de cuero que todas vamos a querer llevar no es negra, si no marrón, y que su efecto desgastado dispara nuestros niveles de nostalgia. Puedes encontrarla en Mango y no querrás quitártela, ¿no me crees? Compruébalo por ti misma.

Esta prenda exterior de abrigo que todas conocemos como biker o 'perfecta' de cuero, es un básico en el armario y aunque jamás podremos cansarnos de llevarla, es cierto que un giro en su diseño de vez en cuando es muy bien recibido. Más aún si va de la mano de la estética predominante de la temporada: el indie sleaze con alma grunge.

La biker desgastada de Mango que todas queremos

Como si hubiese sido rescatada de una tienda de segunda mano, ese es la apariencia de las cazadoras de cuero que han enamorado a las danesas (las más adelantadas a las tendencias) y ahora nos ha llegado el turno a nosotras para la primavera.

Muy alejada de parecer nueva, esta prenda de la colección de primavera de Mango persigue el aspecto de una chaqueta vivida y con historia. De corte oversize y con acabados metálicos plateados tanto en cremallera como remaches, el flechazo al verla en mi 'para ti' de Tik Tok fue inminente y viendo los miles de 'me gusta' que acumulaba puedo confirmar que es la biker de cuero que todas queremos.

La biker efecto desgastado de Mango MANGO

No es negra, es marrón, y puedes encontrarla en la web de Mango por 69,99 euros en las tallas principales. De la XS a la XL. El diseño es made in Spain ya que pertenece al equipo creativo de Barcelona, una razón más para apostar por esta prenda con aires vintage.

¿Es o no la chaqueta que necesitas en tu armario para combinar con todos los estilismos de la primavera? Yo ya me veo llevándola con un vestido boho largo y mis zapatillas Converse personalizadas, mitad purpurina, mitad estampado de cebra (otra gran tendencia estacional).

