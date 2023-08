Kendall Jenner luce un vestido transparente muy sexy y atrevido que ya conquistó en una de las pasarelas más arriesgadas

Tanto en España como en el resto del mundo, una de las modelos e 'influencers' más conocidas es Kendall Jenner. Bajo el amparo del apellido Kardashian, la hermana de Kim y Kylie Jenner arrasa sobre las pasarelas e Instagram, aunque no es a lo único que se dedica.

La estadounidense es una amante de la cultura latina y no solo gracias a Bad Bunny. En el 2021 Kendall unió México con California al lanzar al mercado 818 Tequila, que para su denominación tomó como inspiración el código telefónico del estado 31. Desde hace dos años, la 'influencer' no para de hacer promoción de su propia marca, haciendo giras, patrocinando eventos y, por supuesto, subiendo fotos a su cuenta de Instagram.

En una de sus últimas fiestas dedicadas a esta bebida, la modelo publicó algunas de las instantáneas que tomaron aquella noche, entre las que podemos encontrar fotos sacadas del fotomatón, un brindis de tequila y, por supuesto, el look de la 'influencer'.

Para la ocasión, la modelo se decantó por un vestido transparente, una de las grandes tendencias de la temporada, además de la más polémica. Aunque es difícil que Instagram apruebe una foto con una de estas prendas, Kendall supo desafiar a la censura con el mejor truco para llevar estos looks sin enseñar de más.

Kendall Jenner con el vestido transparente Instagram

Las Kardashian son expertas en llevar los looks más atrevidos, pero Kendall Jenner ha sabido darle el toque de elegancia. Para su fiesta, la modelo se decantó por uno de los últimos diseños de Gucci, sacado de la colección otoño-invierno 23/24, en color lima, transparente, ajustado al cuerpo y con escote asimétrico.

Esta es la misma colección del conjunto lencero con vestido transparente que llevó Irina Shayk en Cannes a finales de mayo y que conmocionó a la prensa internacional. A diferencia de la rusa, Kendall ha optado por cambiar algunos detalles del estilismo que vimos sobre la pasarela para conseguir que nosotras también lo queramos llevar.

El mejor truco para llevar vestidos transparentes

La propuesta que nos da Gucci es llevarlo sin sujetador. Sin embargo, aunque no todas somos fans del 'free the nipple' o no nos sentimos cómodas enseñando el pecho, sí que nos gusta esta tendencia de los 'naked dress' y queremos llevarlo de una forma en la que nos sintamos seguras.

Para conseguirlo, podemos seguir el ejemplo de la modelo que, en lugar de mostrarlo todo, lo ha llevado con un conjunto lencero debajo. Sin embargo, tal y como vemos en las fotografías que ha compartido, el secreto para llevarlo de una forma elegante está en el color de la ropa interior.

El truco de Kendall Jenner para llevar vestidos transparentes Instagram

Si bien siempre hemos leído que la mejor manera para no mostrar nada con los vestidos transparentes es llevar la ropa interior del mismo color que nuestra piel, Kendall Jenner nos demuestra que estábamos equivocadas y que la clave está en elegir tonos similares a los de la prenda.

La modelo ha optado por lencería de Gucci en color lima, de forma que si bien consigue ocultar todo lo que quiere, todavía se sigue intuyendo las transparencias del vestido gracias al contraste que hacen el sujetador y las braguitas con su piel, llevando un look atrevido, pero con cierta elegancia.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.