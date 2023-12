⁠Kendall Jenner luce un espectacular vestido rojo transparente y sin sujetador de Alta Costura

Getty Images for Academy Museum

Kendall Jenner, la hermana más pequeña del televisivo clan Kardashian, bien podría haberse sumado a la última moda de su mismísima hermana Kim Kardashian: el primer sujetador con pezones incorporados "con el que siempre parecerá que tienes frío". Sin embargo, la modelo de origen estadounidense ha optado por ir sin sujetador a la Academy Museum Gala con un vestido de un vivo color rojo pasión que pertenece a colección Alta Costura otoño 2023 de Fendi.

Sin embargo, no es la primera vez que la modelo californiana lo hace. Tanto es así que ya se ha vuelto en una de las mayores embajadoras del movimiento 'free the nipple' o, lo que es lo mismo, liberar el pezón de la mujer. El diseño de la firma italiana en cuestión consta de una suéter de top cerrado con cuello alto y una falda plisada hasta el suelo. Todo ello acompañado por su larga melena negra, completamente suelta, acompañado por un maquillaje muy natural, en tonos tierra.

Kendall Jenner en la Academy Museum Gala 2023 Getty Images for Academy Museum

La nueva tendencia por la que apuesta Kendall Jenner: 'no pants'

La nueva 'micro tendencia' que triunfa en las pasarelas y en las redes consiste en no llevar pantalones. Si bien es cierto que existen varias formas de entender esta tendencia 'no pants', lo cierto es que, básicamente, se reduce a un look inspirado en lencería. La idea es salir a la calle sin pantalones, ya sea con un body, con calzoncillos de hombre sin nada encima o con ropa interior encima de medias transparentes.

Sin embargo, lejos de lo que se pueda creer, esta tendencia no es nueva en absoluto. Así lo recuerda Jesus Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting. "La tendencia 'no pants' o 'pantless' no es una invención de las 'celebs' actuales'. Esta tendencia ya revolucionó el sector, por aquel entonces, de las 'bloggers' allá por 2012" cuenta el estilista.

Kendall Jenner también lo ha llevado en su versión más elegante, con un 'total look' de Bottega Veneta que incluía medias tupidas y tacones acabados en punta. El look venía directamente desde la pasarela, donde la firma lo presentó en su colección primavera-verano 2023. La modelo combinaba unas bragas 'culotte' negras con un sencillo jersey azul marino.

Kendall Jenner con un look de Bottega Veneta Cedida por Bottega Veneta

No obstante, no ha sido la única de las hermanas Kardashian que se ha unido a esta moda. También lo ha hecho Kylie Jenner para la Fashion Week de París. La 'influencer' se puso unos calzoncillos de Loewe con una camiseta interior blanca y unas medias negras de cristal. Para completar el estilismo, la más joven de las Jenner se puso un abrigo largo de paño gris.

Kylie Jenner en la Fashion Week de París GC Images

