Kate Middleton recicla un vestido 'blazer' y homenajea a Lady Di en el Jubileo de Platino de la reina Isabel II

Isabel II, la monarca con el reinado más largo de la historia solo por detrás de Luis XIV, el "Rey Sol", ha cumplido 70 años en el trono y ayer comenzaron las celebraciones por el Jubileo de Platino en uno de los eventos más esperados por los británicos.

Durante el homenaje, se vivieron varios momentos que captaron la atención de todos los asistentes e, incluso, robaron un poco del protagonismo a la reina, como pudieron ser las muecas del pequeño Luis o la aparición estelar de Meghan Markle.

Pese a todo, no hemos podido dejar escapar el increíble look que lució Kate Middleton para la ocasión, que, además de recordarnos por qué siempre es buena idea llevar una pamela a una boda, nos dio una de las claves para llevar una de las tendencias más grandes del verano: los conjuntos monocolor en blanco.

Kate Middleton con Camilla Parker Bowles en el Jubileo de Platino de Isabel II GTRES

Llegando en un carruaje junto a su suegra, Camilla Parker Bowles, y sus hijos, la duquesa de Cambridge apareció en el palacio de Buckingham con un vestido tipo 'blazer' en blanco muy elegante y apropiado para la ocasión, al que acompañó con joyas de diamantes y zafiros y una pamela a juego.

Este diseño de Alexander McQueen lleva años en su armario y es todo un básico para cualquier ocasión. Se caracteriza por su manga larga, sus botones, y por llevar la cintura marcada y falda evasé. Ya lo llevó en la cumbre del G7 en Cornualles, el año pasado por estas fechas. en esta ocasión añadió un sombrero de Philip Treacy en azul marino y blanco, y un par de pendientes de zafiro a juego con la piedra de su famoso anillo de compromiso, que anteriormente perteneció a la difunta Diana, Princesa de Gales.

Con este look, Middleton demuestra que hasta la familia real con el código de vestimenta más estricto puede seguir las últimas tendencias. La duquesa no solo no ha podido resistirse al 'total look' blanco que no paramos de ver tanto en pasarelas como el 'street style', tampoco ha podido dejar pasar a los vestidos 'blazer'.

Este tipo de prendas favorecen a todo el mundo, ya que gracias a las hombreras crean una silueta más estructurada, ayudando a reducir visualmente el volumen de la cintura. La clave está en elegir el color que mejor siente para brillar como nunca.

Kate Middleton junto a dos de sus hijos durante el Jubileo de Platino de Isabel II GTRES

Vestidos tipo 'blazer' para este verano

Si tú también quieres este tipo de prendas para salvar cualquier ocasión, aquí te dejamos una selección de 3 vestidos 'blazer' con los que potenciarás tu moreno esta temporada e irás ideal en cualquier ocasión.

Chaqueta vestido estructurada de Zara ZARA

Un buen ejemplo de mini vestido 'blazer' es este de Zara, que cuenta con hombreras para crear una estructura muy favorecedora. Es de manga larga, con solapa y abotonado, lo que lo convierte en un diseño muy elegante. PVP: 79,95 €.

Vestido 'blazer' de Massimo Dutti MASSIMO DUTTI

Si nos ponemos a buscar entre las marcas favoritas de la reina Letizia, nos encontramos con este vestido 'blazer' de Massimo Dutti. Su diseño de escote de pico y abrochado con un lazo a la cintura lo hace más original, algo que ha enamorado también a Amelia Bono, que no ha podido resistirse a hacerse con este vestido. PVP: 129 €.

Americana cruzada con 1 botón de Stradivarius STRADIVARIUS

En el lado más 'low cost' tenemos este vestido americana cruzado de Stradivarius. También de manga larga, su diseño consigue favorecer mucho a cualquier persona al reducir la cintura gracias al botón lateral. PVP: 35,99 €.