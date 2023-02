Kate Middleton compra a Victoria Beckham un vestido blanco de punto disponible en Stradivarius por 26 €

La realeza siempre ha sido un icono en el mundo de la moda desde tiempos inmemoriales y, aunque hoy en día la corona no tiene tanto peso en la política como antes, no ha perdido su capacidad para influenciar en cuanto a estilo. Ejemplo de ello son Carlota Casiraghi, Kate Middleton y nuestra reina Letizia.

No obstante, de grandes y pesados ropajes han pasado a looks más discretos y sencillos que derrochan elegancia, como vestidos de pata de gallo que valen para todas las edades o looks de oficina muy originales para el invierno.

Uno de los eventos más esperados en materia estilística, son los vestidos de gala, cuando las 'royals' sacan su artillería pesada con prendas de grandes diseñadores, joyas que pueden alcanzar los 100 años y, por supuesto, las tiaras. Sin embargo, son más comunes los conjuntos para el día a día, más formales que los de la mayoría, pero con un toque más relajado. Son estos de los que podemos sacar la inspiración.

Ayer, Kate Middleton comenzaba su gira de promoción de su campaña 'Shaping Us', un programa centrado en la importancia de los primeros años de vida para el desarrollo de los niños y su futura vida adulta y al que ha descrito como "el trabajo de su vida" y lo estrenó con un traje rojo de Alexander McQueen, pero hoy nos ha dado una lección de estilo con una prenda que cualquiera podemos tener en el armario.

Kate Middleton durante la gira 'Shaping Us' Getty Images

Siguiendo con la gira, la princesa de Gales ha parado en la ciudad de Leeds estrenando un vestido de punto que se adaptaba perfectamente a su figura gracias a un cinturón, de corte midi con mangas ligeramente abullonadas y detalles de puntilla que dejan ver la piel en un blanco marfil de la firma homónima de Victoria Beckham.

Nada más verlo ha sido todo un flechazo, sin embargo, las ganas de hacernos con él han caído en picado nada más ver su precio, ya que rebajado cuesta 693 euros (sin el descuento alcanzaba la cifra de 990 €). Sin duda, se trata de un vestido ideal para esta temporada para abrigarnos con estilo ante las gélidas temperaturas, por lo que tenerlo se ha convertido en una necesidad.

Por suerte, hemos encontrado el clon perfecto en Stradivarius y es una de las prendas favoritas de las 'influencers' nórdicas. Se trata de un vestido de punto midi con una ligera abertura lateral, de manga larga y cuello perkins que, gracias al canalé, se adapta a la perfección a nuestro cuerpo por 25,99 €.

Vestido midi de punto con cuello perkins de Stradivarius Cortesía

Al igual que Kate Middleton, lo podemos combinar con unas botas altas oscuras para crear contraste y, si queremos un poquito más de calor, podemos probar con las medias invisibles forradas con pelito por dentro.

