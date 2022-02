Julia Fox desfila con un impresionante "vestido de la venganza" y demuestra que Kanye West ya es historia

Julia Fox acaba de debutar en las pasarelas y lo ha hecho de una forma magistral. Después del polémico romance lleno de altibajos con Kanye West, la actriz ha dado "carpetazo" al cantante y se ha embarcado en su nuevo proyecto de ser modelo de la mano de LaQuan Smith para su colección Ready-to-Wear de la próxima temporada.

La estrella de Uncut Gems inauguró el desfile Otoño/Invierno 2022-2023 de LaQuan Smith en la Semana de la Moda de Nueva York. La visión sexy de la diseñadora atrajo a personalidades como Nicole Ari Parker de And Just Like That …, que quiso descubrir qué se esconde detrás de la marca adorada por mujeres como Beyoncé y Rihanna.

El “vestido de la venganza” versión Julia Fox

Julia Fox desfilando para LaQuan Smith. IMAXTREE

Luciendo un vestido de satén negro con un sensual corte triple que ocultaba lo justo del pecho, Julia Fox comenzó su nueva etapa como modelo de la mejor forma posible, con cierto toque de drama incluido. Este momento de puro glamour coincidió con el envío de una furgoneta llena de rosas de parte de Ye (anteriormente conocido como Kanye West) a Kim Kardashian el día de San Valentín.

En Instagram, Julia Fox dejó en claro a sus seguidores que no derramó ni una sola lágrima después de que terminase su romance con el rapero, y su paso por la pasarela no hace más que confirmarlo con un "vestido de la venganza" al estilo de Lady Di.

Julia Fox desfilando para LaQuan Smith. GTRES

LaQuan Smith era perfecta para proporcionar a Julia Fox el vestido ideal con el que demostrar que Kayne está más que superado. La diseñadora, conocida por su estilo glamuroso y provocativo, había trabajado con la actriz en el pasado y desde el primer momento hubo mucha compliciad entre ambas.

"Julia ha sido una amiga desde el primer día que nos conocimos", dijo LaQuan Smith a WWD sobre la presencia de su amiga en el desfile. Si bien la Semana de la Moda de Nueva York está teniendo uno de sus años más discretos, este truco publicitario le ha permitido a la diseñadora establecerse en la escena internacional del mundo de la moda.