Julia Fox desafía la censura en la fiesta de los Oscar de Elton John

De ser considerada una excéntrica en cuestión de moda, Julia Fox se ha convertido en todo un referente en tendencias. Todo lo que se pone la modelo se tacha de disparate, pero el tiempo al final le acaba dando la razón, como ocurrió con el 'no pants', el maquillaje 'bold' o las transparencias extremas.

Su Instagram es todo un manual para saber cómo desafiar a la censura de la aplicación, donde publica sus sesiones de fotos más atrevidas, sus desfiles, portadas de revista y alguna 'selfie'. Todo sin enseñar más de lo debido. Esta faceta suya la lleva al extremo en las alfombras rojas, sorprendiéndonos con looks imposibles de llevar, a no ser que seas ella-

Julia fue una de las invitadas de honor al 'after-party' de los Oscars que todos los años ofrece Vanity Fair, a la que acudió con un vestido de látex hiper ajustado y escote palabra de honor, guantes de ópera a juego y un gran tocado de tul sobre la cabeza. La modelo fue totalmente fiel a su llamativa estética, sin embargo, donde verdaderamente lo dio todo fue en la fiesta de Elton John.

El look más extremo de Julia Fox

En el contexto de la celebración del cine estadounidense, el artista británico reúne a aquellos que no han sido invitados a la gala oficial con el objetivo de recaudar dinero para su fundación, la cual lucha en contra del VIH y el Sida. Por supuesto, Fox no se perdió esta fiesta y apareció con uno de los looks más provocativos de la noche.

Julia Fox en la fiesta de Elton John de los Oscar 2024 Getty Images

Julia Fox se presentó en la 32ª fiesta de visionado de los Oscar de la Elton John AIDS Foundation's con un minivestido de DSquared2 con falda de flecos, top transparente con apliques negros y unas pezoneras doradas unidas a unas cadenas que se convierten en lo único que le tapa el pecho.

La firma siempre destaca por sus conjuntos atrevidos e incluso la modelo ha llegado a desfilar para ellos, pero con este diseño de la colección otoño-invierno 24/25, ha desafiado todos los límites y es que algunos medios de comunicación estadounidenses han llegado a censurar la imagen por el escándalo que ha generado.

Sin embargo, los fans de Fox están pletóricos ante el nuevo estilismo de la celebridad y no paran de alabarlo en redes sociales. "Ella realmente lo hace por las chicas y los gays, gracias Julia" o "Este look lo es todo" fueron algunas reacciones que pudimos leer en Instagram.

Desfile de DSquared2 WF24 Spotlight.launchmetrics

