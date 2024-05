Fichamos las joyas tendencia que van a arrasar entre las invitadas de boda

Tener el vestido de invitada perfecto para acudir a esa ceremonia de primavera o el verano es muy importante, pero tener las joyas adecuadas que completan el look de boda lo es aún más. Estos pequeños accesorios a los que a veces se nos olvida prestar atención pueden llegar a marcar la diferencia entre llevar un simple look o ser una de las invitadas mejor vestidas al evento en cuestión.

Para que a ti no te pase eso de ser una más, si no la mejor, tenemos una selección de marcas de joyería y bisutería 'made in Spain' y sus diseños más destacados para que combines con tu vestido y lo hagas aún más especial. Desde ya te aviso de algo: prepara tus orejas, escote y muñecas para lucir grandes piezas de arte.

Once joyas tendencia para invitadas de 2024

Joyas para invitadas 'made in Spain' Alexah

Empezamos la selección de estas joyas tendencia con unos aros de resina transparente que encapsula verduras deshidratadas en colores llamativos, son de Carmen Pastor Collection y es una apuesta única por la artesanía. Hechos a mano en España, nadie tendrá unos iguales. (Precio: 16€ Ref. HENKO).

Joyas para invitadas 'made in Spain' Alexah

Perlas y piedras sí, pero como nunca antes lo habías imaginado con estos pendientes rosas de Alexah. Su diseño en dos partes consta de una perla artifical irisada y una piedra rugosa en fucsia, todo sobre una base dorada que favorecerá a las pieles cálidas. (Precio: 22€ Ref. Mesina).

Joyas para invitadas 'made in Spain' La Manso

Si eres más de adornar tus manos, un anillo maximalista elaborado a mano y único con una base cuadrada marrón traslúcida y óvalos irisados a su alrededor. Es de la marca La Manso y se inspira en el frescor de la Coca.Cola. (Precio: 69 €. Ref. Maxi Roll Cola).

Joyas para invitadas 'made in Spain' Apodemia

Para las más clásicas y discretas también existen opciones dentro de la tendencia disruptiva esta temporada siempre que detrás de la pieza encontremos una inspiración original. En el caso de esta gargantilla de Apodemia inspirada en la naturaleza de las medusas, su cadena está bañada en oro y las pequeñas piezas colgantes son labradoritas que emiten destellos azules cuando les incide la luz. Ideal para lucir con un recogido que despeje tu cuello o un corte de pelo mini bob. (Precio: 189 €. Ref. Jellyfish Chocker).

Joyas para invitadas 'made in Spain' PdePaola

Un sello de plata bañado en oro, como este de P de Paola con una circonita cuadrada es una grandísima manera de reinventar el solitario de diamantes más tradicional y convertirlo en su versión más accesible y vanguardista posible. (Precio: 99 €. Ref. AN01-984-08).

Joyas para invitadas 'made in Spain' Unode50

¿Prefieres la discreción de una pulsera? Sigue la tendencia maximalista con este diseño de Unode50 con eslabones plateados y una gran piedra azul en su centro. Eso sí, apuesta por un vestido que la complemente y que no sea delicado en exceso si no quieres un choque de estilos demasiado abrupto. (Precio: 125 €. Ref. PUL2340).

Pendientes Garma Rojo de Luxenter Luxenter

La pedrería siempre dará un extra de elegancia a cualquier look de invitada. En este sentido, una de las tendencias en joyería que más veremos en la temporada de primavera-verano son las piedras de colores. Por ello, en Luxenter, encontramos unos pendientes de Plata de Ley 925 con acabados en oro rosa de 19k y con piedras brillantes que es perfecto para aquellas que quieran dar más color a sus estilismos. (Precio: 42,90 €. Refrencia: Pendientes Garma Rojo).

Pendientes de clip verde, de Bijou Brigitte Bijou Brigitte

Unos pendientes largos de color siempre aportarán originalidad a un look de invitada. Y año tras año, una de las tonalidades infalibles que más se repiten en bodas, bautizos y comuniones es el verde. En Bijou Briggitte cuentan con una referencia ideal, cómoda y asequible: un diseño en forma de gota de color verde y en formato clip. Cuenta con un largo de 9,3 cm. (Precio: 14,95 €. Referencia: Pendientes de clip Jade Drop).

Body chain de Dosprimeras Dosprimeras

Si buscas un accesorio con el que diferenciarte del resto de invitada, un colgante de cuerpo es el que estás buscando. Se trata de un diseño que recorre desde el cuello hasta el pecho y que es ideal para esos vestidos o looks en los que se lleva escote de palabra de honor o uno pronunciado. En concreto, este es el modelo Andrómeda de la firma española Dosprimeras, pertenece a la colección Cosmos, inspirada en el universo y está decorada con una estrella central. La cadena está bañada en oro de 28K y cuenta con cristales que reflejan la luz de manera sutil. (Precio: 125 €. Referencia: Cuerpo Andrómeda).

Brazalete de Hanibal Laguna Hanibal Laguna

Los brazaletes son uno de esos accesorios que diferenciarán tu look de invitada. Originales, bonitos, elegantes y combinan con todo tipo de estilismos. En Hanibal Laguna proponen un diseño de estilo geométrico enrollado al brazo en color dorado, para que podamos lucirlo con cualquier color. (Precio: 49 €. Referencia: Brazalete Heket).

Joyas para invitadas 'made in Spain' Lulas Lulas

Y por último, un collar de nácar blanco con una gran flor roja en su centro de Lulas Lulas. Una joya artesanal pensada para llamar la atención y poner el toque de color en tu estilismo de invitada más sureño y veraniego. (Precio: 45 €. Referencia: Flor of my life).

