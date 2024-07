Jill Biden se convierte en portada de Vogue Estados Unidos: del look a los mensajes ocultos

Jill Biden es una de las mujeres con más poder del momento y, como ya muchos sabemos, "un gran poder, conlleva una gran responsabilidad". Con el ascenso de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, la doctora se convirtió en primera dama del país y, al igual que Begoña Gómez, no ha parado de someterse bajo el escrutinio público.

Entre sus labores, además de ser la anfitriona de la Casa Blanca, también sirve como consejera del presidente y se involucra en asuntos sociales. Con unas predecesoras como Michelle Obama, el listón estaba muy alto y no iba a ser un camino fácil abrirse camino e inspirar a las nuevas generaciones que ven en estas mujeres un ejemplo a seguir.

Sin embargo, Biden se ha convertido en el arquetipo de trabajo duro, viajando por todo el país para apoyar causas como la comunidad LGTBI —ahora que acabamos de pasar el mes del Orgullo—, rindiendo homenaje a los veteranos de guerra o hablando a favor de los Derechos Humanos en todo el mundo.

Los mensajes ocultos de la portada de la primera dama

Todas estas acciones y exposición la han llevado a platós de televisión y a protagonizar revistas tan importantes como Vogue, que la ha elegido para volver a aparecer en su portada para la edición de agosto de Estados Unidos. Sin embargo, después de que las fotos vieran la luz, han dejado algo intranquilos a sus seguidores, sobre todo a los expertos en moda e imagen.

Jill Biden en la portada de Vogue USA @voguemagazine

Anitta Ruiz, estilista experta en moda y autora de la columna de Mujer.es, La ropa habla, cuenta que Jill Biden aparece "mirando al futuro" con un 'total look' blanco que, como siempre se encarga de repetirnos, simboliza "la pureza, la sinceridad y los inicios". Que haya escogido un traje tampoco es casualidad, ya que la chaqueta —aunque parece más un abrigo— está armada y tiene bastante hombrera, convirtiendo una silueta masculina en una "femenina y laboral".

"En el texto, 'NOSOTROS decidimos el futuro', ella cuenta el trabajo de un Biden en peligro". En las últimas encuestas, antes de las elecciones del próximo noviembre, se ve como un claro favorito a Donald Trump, por lo que este titular pone en el foco la urgencia de mantener, durante cuatro años más, un gobierno más progresista.

Sin embargo, lo más llamativo es la pose de la primera dama. En un mundo donde todo está calculado al milímetro, es extraño ver la foto de portada de Jill Biden. "No puedo dejar de pensar si 'esconde algo' en la mano que oculta tras la espalda. Y eso no me parece nada bueno", cuenta la estilista.

También comenta el cambio de imagen en el rostro de la doctora, no sabe si por bótox o photoshop, en un intento de "rejuvenecer a la pareja como sea", supuestamente, por una de las mayores críticas hacia su marido, que no le ven lo suficientemente "joven" como para seguir manteniéndose en un puesto con tanta responsabilidad.

