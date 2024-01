Jenni Hermoso, una de las mejor vestidas de la alfombra roja de los premios The Best

La noche de este lunes 15 de enero ha sido muy importante para el deporte español e internacional. Con motivo de la celebración de los premios The Best, organizados por la FIFA, Londres ha reunido a los principales futbolistas para vivir una velada muy especial.

Un total de cuatro jugadoras de la selección femenina española han tenido protagonismo en estos premios: Aitana Bonmatí, quien finalmente se ha alzado con el premio femenino, Salma Paralluelo, Mapi León y Jenni Hermoso.

A nivel estilístico, Aitana Bonmatí y Jenni Hermoso han impactado con sus looks. Por un lado, la catalana ha elegido un vestido de lujo de Versace impresionante. Y por otro lado, la madrileña ha vuelto a sorprender con su elección, tras dejar a todos los españoles boquiabiertos en las Campanadas con un vestido homenaje a la Copa del Mundo.

Para la noche del 31 de diciembre, Hermoso confió en la diseñadora canaria Paloma Suárez para la confección de su vestido: de color dorado con silueta muy marcada. Y parece ser que, contenta con el resultado, la madrileña ha decidido volver a llevar uno de los diseños de la modista, con el que, sin duda, ha conseguido ser una de las mejor vestidas de los premios The Best.

El impresionante look de Jenni Hermoso en Londres

La futbolista derrochó simpatía en la 'red carpet' de los premios organizados por la FIFA y posó muy sonriente en el 'photocall' llevando un vestido que aparentemente podría ser un dos piezas de top y falda, pero realmente es un diseño único.

Se trata de un diseño largo con 'cut out' en el vientre y en la zona del pecho, con abertura tanto en la falda como en las mangas largas. Este vestido está confeccionado en tul y lentejuelas y tiene un precio de 775 euros y, al igual que ocurre con todas sus creaciones, está fabricado a mano de manera artesanal.

Jenni Hermoso con vestido de Paloma Suárez en los premios The Best Karwai Tang / Getty

Paloma Suárez es uno de los talentos de moda femeninos de nuestro país. Presentó su primera colección 'prêt-à-porter' en la Fashion Week de Madrid (MBFW) y seis años después logró sumarse al calendario oficial de la pasarela más importante del país. Ahora mismo tiene 29 años y en ella han confiado otras 'celebrities' como Lola Índigo o Ana Guerra, entre otras.

La diseñadora canaria y Jenni Hermoso establecieron su primer contacto de manera casual para la confección del vestido de la futbolista para las Campanadas de TVE. "Lo más bonito de todo el proceso ha sido la confianza ciega que Jenni ha demostrado hacia mi trabajo y el cariño que me ha regalado. Ella ha apostado muchísimo por mi marca y eso no puede llenarme más que de orgullo", contó en exclusiva la diseñadora a Mujer.es. "He descubierto en ella una persona increíble, con unos valores buenísimos y ojalá todos pudiéramos tener la oportunidad de conocerla de manera más cercana porque, sin duda, es un ser maravilloso", confesaba.

Para rematar su look, Jenni Hermoso ha llevado unos zapatos de salón clásicos con 'glitter' y la melena ondulada con raya a un lado, así como un maquillaje en el que destaca un ahumado de ojos para potenciar su mirada.

