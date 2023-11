Javier Menacho, artesano en guarnicionería: "Maria Grazia me dijo si quería elaborar algunas piezas para el desfile de Dior"

En un mundo en el que el 'fast fashion' mueve masas, todavía la artesanía sigue conmoviendo y enamorando a los amantes de la moda, con diseños muy cuidados y elaborados en los que se mide hasta el más mínimo detalle. Estas prendas y accesorios diseñados para perdurar en el tiempo no responden a las tendencias, con estilos atemporales con toques especiales con los que se convierten en el fondo de armario perfecto.

Chanel, Schiaparelli, Versace o Gucci son algunas de las firmas más reconocidas en la industria de la moda, poco accesibles para el público general, pero con diseños que adoran lucir las grandes estrellas en las alfombras rojas.

Si bien en España las más conocidas son Loewe, Paco Rabanne o Palomo Spain, diseñadores más pequeños llegan igual de lejos, aunque no hagan tanto ruido. Este es el caso de Javier Menacho, cuyos bolsos se convirtieron en tal obsesión para Maria Grazia Chiuri que los incluyó en la Colección Crucero 2023 de Dior.

Hablamos con el artesano en guarnicionería, natural de Sevilla, para que nos cuente no solo de en qué consiste este oficio, sino también de su proceso creativo, su inspiración y su experiencia con una firma de tanto prestigio internacional como Dior.

Javier Menacho Cuco Cuervo

La guarnicionería es un oficio artesanal que, antiguamente, estaba ligado a caballos o mulas. Sin embargo, has conseguido darle un enfoque contemporáneo que, lejos de los animales, ahora llevan las mujeres con más estilo. ¿Cómo ha sido este viaje?

Esa transformación que di de la guarnicionería a la marroquinería o cueros artísticos tanto para la elaboración de bolsos como para la decoración de interiores fue porque me llenaba mucho más ese tipo de trabajo más creativo. En la guarnicionería no podía salirme de una estética, es un mundo muy purista y experimentar resulta muy difícil. En la marroquinería sí que pude expresar con esos 'repujados' inspirados en la historia de Sevilla, tanto en la islámica como la barroca, toda mi creatividad. Una vez que empecé a dominar esas técnicas, fusioné la técnica de la guarnicionería con la marroquinería, empecé a aplicar montajes de piezas cosidas a mano, lujando y tiñendo cantos con cera de abeja y obteniendo así un resultado de un trabajo eterno, porque cada puntada que doy en un bolso, la doy pensando que estoy cosiendo una guarnición de un caballo, una silla de montar o lo que sea. Eso es indestructible siempre y cuando el cliente lo cuide como se merece.

Para dar a conocer mi trabajo ya había 'algo' en el boca a boca de algunas clientas que llegaban nuevas a mi perfil de Instagram para seguir mi trabajo. Después, lo expuse directamente en uno de los mejores hoteles de Sevilla, en una de las vitrinas de su entrada, porque quería enfocar mi trabajo al público extranjero, que son unos apasionados de la artesanía (y desde mi punto de vista, la valoran más que nosotros). Actualmente, tengo muchos clientes en Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra… y todo eso me lo ha dado el hotel.

Sobre la rutina de trabajo, me paso en el taller todo el día. Cuando llego al taller por la mañana replanteo el trabajo: hay días que se cose, otros que se repuja, cuando tiño la piel solo me dedico a eso… Un poco de todo.

¿En qué se diferencia tu trabajo de la marroquinería?

Mi trabajo es en marroquinería también, pero desde el punto de vista totalmente artesanal. En mi taller no hay máquinas de corte, no hay máquinas de coser. Bueno, hay una máquina de coser, pero no la uso y todo está hecho a mano. Entonces, en el tiempo, las piezas son eternas. Me vas a poner por loco con lo que te voy a decir, pero algunas veces digo que mis clientas, mucho más que una pieza mía, se llevan parte de mí y de mi vida, de mis sentimientos, emociones… Todo eso va reflejado en esa pieza.

Diseño de Javier Menacho en el desfile de la Colección Crucero 2023 de Dior spotlight.launchmetrics

Mucha de tu inspiración nace de la arquitectura mozárabe de Andalucía, pero ¿cuáles son tus otras musas?

Además de la arquitectura mozárabe, el barroco sevillano, el Renacimiento… La forja del siglo XVII también, ahí hay muchos rincones de donde tirar. También bebo mucho de la estética de la historia de Sevilla, puedo fijarme en un retablo de un altar, de una reja de forja del siglo XVIII, cerámica… En todos los rincones encuentro ideas.

Esperaba más en la Colección Crucero de Mexico por parte de Maria Gracia Chiuri

¿Puedes hablarnos sobre los detalles y acabados especiales que distinguen tus creaciones?

Puedo hablarte de los montajes de los cantos de los bolsos, teñidos a mano, con hasta ocho manos de tinte en sus cantos, donde por medio de lijado y lijado, dar cera, y pulir con el palillo se forma un canto perfecto y eterno. En definitiva, costura a mano que se diferencia perfectamente de una costura a máquina. También la nobleza del cuero curtido vegetal con el que yo trabajo. Donde podemos ver diferentes tonalidades dentro de un mismo cuero o una veta, un cambio de color, una vena del animal, esas pequeñas imperfecciones que son las que hacen que el cuero hable igual que la madera.

Diseño de Javier Menacho en el desfile de la Colección Crucero 2023 de Dior spotlight.launchmetrics

La Colección Crucero 2023 de Dior nos sorprendió sobre la pasarela con varias prendas y accesorios creados por ti. ¿Cómo surgió esta colaboración?

Surgió a través de una llamada, me la hizo Karen Azzinnari, la directora de comunicación de Dior en España, y duró unos diez minutos en los que me explicó que Maria Grazia quería venir a mi taller para ver de primera mano cómo era mi trabajo. Después surgieron más llamadas antes de su visita para ultimar los detalles y me hicieron firmar un contrato de confidencialidad.

El día de la visita fue mágico, encontrarme allí a todo el equipo creativo de Dior (unas 15 o 20 personas si no recuerdo mal), fue una pasada. Yo que siempre había luchado para hacer esos bolsos parisinos aquí en Sevilla y mucha gente me puso por loco, pues fue algo muy satisfactorio. Ese día Maria Grazia me dijo que si quería participar para elaborar algunas piezas para el desfile de Dior en Sevilla. Imagínate, fue de locos, contesté con un sí rotundo.

Desde ese momento trabajé codo con codo con el equipo que hay en Italia porque tenía que trabajar con las mismas pieles que ellos empleaban. Hicimos muchas pruebas, así estuvimos casi dos meses, y ya en el último mes se empezó con la ejecución de los bolsos hasta el día del desfile, que fue 'la gran noche', por decirlo de alguna manera. Cuando lo vi no podía creérmelo.

Ahora mismo el reto que tengo es hacer que la moda y la artesanía se den la mano

¿Cuál fue el desafío más grande al que te tuviste que enfrentar al colaborar con una 'maison' tan prestigiosa como lo es Dior?

Pues el desafío más importante fue sin duda el reto del tiempo para tener el trabajo hecho. Yo ofrecía veinticuatro días y me pusieron diez. Así que para poder cumplir con los plazos en ese tiempo prácticamente no dormí (me ponía a trabajar a las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche). Me dijeron que contratara a quien hiciera falta en el taller para llegar a tiempo. Y lo conseguí, lo tuve a los nueve días. Fue duro, pero final tuvo un resultado brutal. Una pena que el bolso que menos enseñaron fue el que más trabajo tuvo, con 1580 puntadas, si mal no recuerdo. Pero es un bolso que ellos no han podido copiar exactamente igual que yo lo hice. Lo que han hecho con tachuelas metálicas en vez de con la puntada redonda de cuero.

Diseño de Javier Menacho en el desfile de la Colección Crucero 2023 de Dior spotlight.launchmetrics

¿Cómo crees que tus creaciones se complementan con el estilo de Maria Grazia Chiuri?

Pues no lo sé exactamente, porque a veces le veo un estilo, otras veces otro… Por ejemplo, ahora en el desfile de la colección Crucero que hicieron en México, la verdad es que esperaba mucho más de ella porque no tuvieron en cuenta sus técnicas. Por ejemplo, yo me fijé en el trabajo en la piel y el piteado mexicano se lo pasaron por alto. Cuando me parece que es 'la joya de la corona' en la artesanía mexicana.

¿Cuál fue tu principal inspiración para las piezas de esta colección?

Aquí no tuve yo ni voz ni voto en lo que es la inspiración. Aquí fue ella. Cuando puso los pies en mi taller, vio una silla de montar y dijo "así quiero esto". Yo lo único que hice fue interpretar la idea con mi técnica de trabajo, una técnica que, por cierto, hacía siete años que no hacía, pero bueno, ya sabes que esto es como montar en bici al final…

¿Cómo crees que el 'fast fashion' y la artesanía pueden coexistir en una misma industria?

Llevo dos años pensándolo. Se lo he comentado a muchas personas, porque ahora mismo es el reto que tengo: hacer que la moda y la artesanía se den la mano.

¿Qué sientes al ver tus diseños en manos de celebridades de todo el mundo?

Más que en manos de celebridades, en clientes que me vienen prácticamente de todo el mundo. Estoy muy orgulloso porque siento que estoy consiguiendo lo que me propuse en su día. Es una satisfacción muy grande el ver que un cliente de Canadá me compra un cinturón y que en su próximo viaje a Sevilla contactan conmigo tres meses antes para que le tenga preparados cinturones, un bolso o lo que sea.

GALERÍA | Dior se exhibe en Sevilla con su Colección Crucero 2023

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.