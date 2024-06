Isabel Díaz Ayuso sorprende con el vestido fruncido más sexy de Zara que mejor cuerpo hace

Isabel Díaz Ayuso no para de acaparar titulares, pero, en lugar de por sus intervenciones políticas, es por los looks con los que aparece en los actos que ha tenido en las últimas semanas. Desde la prenda estrella del verano hasta su desafío a las altas temperaturas llevando un jersey y chaqueta con casi 28 grados a la sombra, la presidenta de la Comunidad de Madrid no deja de sorprendernos.

Ya se ha declarado una fan incondicional del 'blokecore' (la tendencia que une el futbol y la moda a otro nivel), con camisetas del Real Madrid personalizadas con su nombre o, más recientemente, con el Leganés. Este domingo, Ayuso celebró la subida del club deportivo a Primera División saltando y botando al ritmo de los cánticos de los aficionados del equipo. Ayer, fue cuando recibió a los jugadores en la Real Casa de Correos y, en lugar de encontrarse con ellos con un traje o unos vaqueros, como lleva haciendo últimamente, se decantó por una opción muy diferente.

Esa misma mañana, la presidenta de la CAM había acudido a un desayuno informativo de Fórum Europa junto a Dolors Montserrat, la cabeza de lista del PP a las elecciones al Parlamento Europeo, por lo que, en lugar de la camiseta del Leganés, optó por algo más elegante —y sexy— que llevó durante todo el día.

A diferencia de otras ocasiones en las que ha llevado la camiseta del equipo, esta vez se ha decidido por un vestido negro de Zara con una gran abertura en la pierna y con 'efecto tipazo'.

Isabel Díaz Ayuso con el vestido de Zara Agencia EFE | EFE

Uno de los secretos para que resulte tan favorecedor se encuentra en la cintura, en concreto, en el nudo que hay en ella. Este fruncido con sus pliegues no solo disimula, sino que también hace que la cintura parezca más pequeña, creando la ilusión de una figura de reloj de arena. Para acompañarlo, ha optado por unas sandalias 'nude' con pulsera al tobillo y, al tener el cuello alto, ha prescindido de los accesorios.

La primera vez que se lo vimos fue durante un viaje a Chile en Semana Santa y, en su momento, tenía un precio de 25,95 euros. Sin embargo, al ser una prenda de la temporada pasada, está completamente agotada y ha desaparecido de la web de Zara.

Copia el vestido de Ayuso por menos de 10 euros

Vestido abertura lazo de Mango Outlet Mango Outlet

Aunque el de Isabel Díaz Ayuso ya no está disponible, hemos encontrado un diseño muy parecido, pero por la mitad de precio y en Mango Outlet. Se trata de un vestido midi negro con abertura trasera y un lazo a la cintura, creando el mismo efecto 'tipazo'. Está disponible en la web desde la talla XXS a la XL a un precio de 9,99 euros (ref: 57054435-FERTINA-LM).

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.