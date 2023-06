Isabel Díaz Ayuso impacta con el 'tres piezas' que vamos a querer llevar a la oficina en verano

Esta mañana, tras casi un mes desde las elecciones autonómicas y tres días después de la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso, se ha celebrado la toma de posesión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en la XIII legislatura, que se ha llevado a cabo en la Real Casa de Correos, lugar donde actualmente se encuentra el ayuntamiento de Madrid.

El acto ha sido sencillo y sin sobresaltos, con la solemnidad como protagonista. Sin embargo, la moda también ha estado muy presente gracias a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que nos ha sorprendido con un look ideal para ir a la oficina, pero con toques de glamour que lo hacen un 'must have'.

Desde hace poco tiempo, la política está cuidando cada vez más su imagen personal y para ello, estar al tanto de las tendencias y la moda se ha vuelto algo imprescindible, regalándonos conjuntos que nos valen tanto para ir a trabajar como para un 'brunch' con las amigas.

El estilismo que ha llevado hoy Isabel Díaz Ayuso ha seguido esta línea con una de las tendencias más importante de este verano: los 'total looks' blancos que no vamos a parar de ver por todas partes.

Isabel Díaz Ayuso y el traje imprescindible para esta temporada Europa Press

Se trata de un traje de tres piezas compuesto por una blazer entallada, un chaleco de sastre abotonado (sin ninguna camisa debajo, tal y como marca la moda) y unos pantalones 'palazzo' a tono que ha conjuntado con unos 'stilletos' de estampado de piel de serpiente.

Con este look, la presidenta ha demostrado el gran trabajo de imagen que hay detrás de ella. Según su colorimetría, Isabel Ayuso pertenece a la estación de invierno, por lo que los colores fríos e intensos (los que está llevando últimamente y con los que se ve rejuvenecida), le sientan de maravilla. Otro tono que le queda muy bien es el blanco, con el que consigue iluminar su piel y resaltar sus ojos.

El traje perfecto para huir del calor

Este tipo de conjuntos nos permiten dar una imagen profesional al mismo tiempo que nos vemos estilizadas, ya que el chaleco ajustado a la cintura y los pantalones anchos dan un efecto de 'piernas infinitas', mientras que sumándole la americana le damos un toque más serio al look final.

Con estas temperaturas, apostar por este tipo de 'outfits' es una buena opción, sobre todo si son de lino. Por un lado, el blanco ayuda a reflejar la luz y evita que el tejido absorba el calor, mientras que el lino es muy transpirable y ayuda a refrescar el cuerpo.

El traje de tres piezas de lino blanco de H&M @__keenah/Instagram

En H&M hemos encontrado el traje de lino exactamente igual al que lleva Ayuso para ir fresquitas a trabajar por un precio 'low cost'. Este está compuesto por una americana 'oversize' (44,99 € ref. 1156526003), un chaleco 'cropped' (29,99 € ref. 1157890001) y unos pantalones anchos a juego (29,99 € ref. 1137578002).

La política española apuesta todo al blanco

No es la primera vez que vemos a una mujer política española llevando un 'total look' blanco, y es que parece que se ha convertido en el uniforme para esta temporada. Durante la moción de censura que presentó Vox en marzo de este año, vivimos un despliegue de moda en toda regla, encabezado por Yolanda Díaz.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, interviene en el debate de la moción de censura. CONGRESO

Cuando se subió a la tribuna de oradores, lo hizo enfundada en un perfecto dos piezas de color blanco que no pasó desapercibidos entre los expertos de moda. Ione Belarra e Irene Montero también se han atrevido con looks monocromáticos en este tono en alguna que otra ocasión y es que no es de extrañar. El blanco simboliza la verdad, la pureza y la honestidad, tres conceptos muy importantes en política que las mujeres están transmitiendo a través de su ropa.

