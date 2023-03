Irina Shayk, Naomi Campbell, Emily Ratajkowski... Versace reúne a las musas de la moda en la pasarela, y este es el resultado

Ni París, ni Londres, ni Milán. Los Ángeles es la cuna actual del 'glamour', pues en esta ciudad no solo tienen lugar las alfombras rojas de algunos de los eventos más importantes del planeta, sino que también hay hueco para la moda.

La ausencia de Versace en Milán

Esta temporada Versace ha querido cambiar de aires y, en lugar de formar parte del calendario de la Fashion Week de Milán, ha optado por mostrar las novedades de la colección de la temporada de otoño-invierno 2023 en la otra parte del mundo: en California. "Normalmente nunca dejo Milán pero esta temporada quería hacer algo diferente, desafiarme y sacarme de mi zona de confort para ver cómo funciona en otro escenario", comentaba Donatella Versace a WWD. "El año pasado viajé a menudo a Estados Unidos, y en Los Ángeles me siento más libre, no sé, quizá sea el océano", confesaba a este mismo medio. Y dicho y hecho, la casa italiana ha viajado a este nuevo destino para subir sus novedades sobre la pasarela, y el resultado no ha decepcionado en absoluto.

A tan solo unos días de los Premios Oscar 2023, Versace ha sorprendido con un desfile en el que hemos podido ver a las grandes musas de la moda brillar con sus diseños. Entre ellas encontramos desde a Gigi Hadid o Kendall Jenner, hasta Emily Ratajkowski, Irina Shayk o Naomi Campbell, entre muchas otras 'top models'.

Versace ha sorprendido y emocionado con un show en el que los colores, el volumen, las siluetas marcadas y sensuales, y el dramatismo han sido los principales protagonistas. En la colección, que sin duda evoca al 'savoir faire' de Atelier 1995, encontramos conjuntos sensuales, estructuras corseteras, hombreras XL, prendas de piel, faldas ajustadas, texturas satinadas y una combinación de tonalidades alegres y llamativas.

'Power dressing' y dramatismo

La encargada de abrir el espectáculo fue Gigi Hadid que apareció sobre la pasarela con un llamativo maquillaje que ya adelantaba qué nos iba a proponer Versace para esta temporada. La joven modelo lució un 'eyeliner' XXL que completaba a un vestido ajustado y semitransparente en la parte superior y con falda con volumen. Asimismo, Kendall Jenner apareció con un conjunto muy elegante con capa de mangas con volumen, medias negras, un bolso rosa mini y un collar llamativo y brillante.

Ratajkowski fue otra de las 'tops' más observadas del desfile de la firma italiana, ya que apareció con un look al más puro estilo Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes: formado por un vestido negro largo, guantes largos a juego y tacones de aguja, así como un bolso de color para romper el 'total black'.

Por su parte, Naomi Campbell que, sin duda, es una leyenda de la moda, apareció brillante y con el mismo talento que en los 90 luciendo un impresionante vestido negro con escote asimétrico con bordados de abalorios y guantes negros largos de piel. Un estilismo 'femme fatale' con el que impresionó a todos los asistentes. Mientras que Irina Shayk, que era otra de las modelos más esperadas de la cita, impactó con un vestido de piel de reptil con abrigo de estructura bomber a juego, con medias negras y bolso a tono.

Junto a ellas, han desfilado otras mujeres conocidas e importantes del mundo de la moda como Victoria Ceretti, Mariacarla Boscono, Stella Maxwell o Imaan Hammam, entre otras. Y, por supuesto, en el 'front row' se encontraban celebridades de la talla de Miley Cyrus, Cher, Paris Hilton o Dua Lipa.

Una vez más, Versace sorprende con un trabajo que, lejos de posicionarse como moda delicada, empodera a la mujer y pone el valor el 'power dressing' como nunca.

