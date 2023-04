Irene Montero nos muestra las claves de una de las grandes tendencias para este verano

Aunque todavía estemos en abril, parece que el calor ha llegado para quedarse. Las temperaturas que parecen casi de verano nos invitan a cambiar ya el armario y adentrarnos de una vez por todas en las tendencias más refrescantes que nos depara la época más calurosa del año.

Hoy está previsto que alcancemos los 28 grados de máxima y aunque esto invita a lucir vestidos vaporosos y pantalones cortos, la primavera todavía mantiene las mínimas bastante bajas por las mañanas, por lo que nos toca jugar con los looks de entretiempo. Generalmente, Instagram y Pinterest suelen ser las fuentes de inspiración a las que más recurrimos, pero Irene Montero nos ha demostrado que no nos debemos de olvidar de las políticas.

Como cada miércoles, se ha celebrado la sesión de control en el Congreso de los Diputados, a la que ha acudido la ministra de Igualdad. Para vestir acorde a la ocasión, pero de una forma más fresca y juvenil, ha recurrido a una de nuestras tendencias favoritas para este verano, con un 'total look' de lino.

Irene Montero en una sesión de control en el Congreso EFE

Esta nueva temporada, cada escaparate y cada look que veamos por la calle va a estar inundado por el lino. Aunque es uno de los tejidos más típicos del verano, vamos a dar un paso más allá con una nueva moda más relajada y menos extravagante que la que llevamos luciendo desde hace un par de años, apostando con texturas y colores más naturales.

Tanto el lino como el algodón jugarán un papel fundamental y se encontrará con otra de las tendencias que están entre nosotros, pero que continuará en los próximos meses: los 'total looks'. Montero ha juntado ambas en un traje de pantalones de pinzas con cintura alta a juego, con una camisa estilo americana a juego, con los botones a un lado.

Aunque al principio nos ha dado la impresión de que se trataba de un mono, la bragueta y el botón de abrochar lo delata. Lo ha acompañado de una chaqueta a tono que, si bien no podemos distinguirla bien, seguramente sea del mismo material que el resto.

La importancia de un buen calzado

El look no estaría completo sin los zapatos adecuados, y es que Irene Montero ha escogido el mejor calzado posible para este look: unas alpargatas de cuña. Con un aire completamente mediterráneo, le da al conjunto un toque más relajado y le añade un plus de sofisticación. Además, son tan cómodas que no nos importará llevar tacones durante todo el día.

Otra opción podrían ser unos mocasines oscuros que rompieran el look monocromático y le dieran más peso, seriedad y estructura. Esta opción sería perfecta para una reunión de trabajo, mientras que las cuñas son ideales para cualquier ocasión.

