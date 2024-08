La infanta Sofía le coge prestado a la reina Letizia su vestido de Zara favorito

Por primera vez, la familia real española no han convocado el tradicional posado ante la prensa que suele realizar todos los veranos cuando aterrizan en Mallorca para pasar sus vacaciones en agosto. En su lugar, fueron vistos el pasado domingo a su llegada al restaurante Mía para cenar, donde también les acompañaron la reina Sofía y su hermana, Irene de Grecia.

Parece ser que después de animar a España durante los Juegos Olímpicos, tanto Letizia, como Leonor y Sofía, querían un descanso de estar frente a las cámaras y prefirieron algo mucho más distendido y casual. En esta ocasión, lejos de los looks 'boho' o de inspiración ibicenca que suelen llevar en estos posados, las mujeres de la casa real —a excepción de la princesa— han apostado por el 'glamour' con un toque más sencillo.

Por su parte, la reina nos sorprendía estrenando un vestido midi de escote 'halter' y con estampado de flores rosas que parecía copiado del que llevó Massiel en la final de Eurovisión de 1968, mientras que Sofía le cogió del armario uno de los looks que Letizia metió en su maleta.

En este caso se trata de un vestido de color verde de Zara, que la reina llevó en los Premios Retina Eco 2023. El diseño es de largo midi, no tiene escote y el tirante derecho está retorcido. Para que sea menos formal, cuenta con una abertura en la pierna para que no sea de tipo lápiz. En su día, tenía un precio de 39,95 euros, pero ya no está disponible.

La infanta Sofía con uno de los vestidos de la reina Letizia Europa Press

La gran diferencia está en la forma de llevarlo, y es que mientras Letizia usó un cinturón negro para ajustarlo a su figura y unos zapatos de tacón alto a juego, la infanta prefiere algo más sencillo, prescindiendo del cinturón y añadiéndole unas alpargatas beige planas y con algo de plataforma.

Esta no es la primera vez que madre e hijas se dejan ropa, como cuando Letizia le pidió prestados a Leonor sus pendientes más especiales, el vestido étnico de rebajas que llevó en sus vacaciones o cuando la princesa se atrevió a ponerse los tacones de la reina, eso sí, eran kitten 'heels'.

Letizia y Leonor con el mismo vestido Europa Press

