La infanta Sofía 'le copia' el look a María Pombo en los actos previos a los premios Princesa de Girona

En cuestión de estilo, las nuevas generaciones de 'royals' vienen pisando fuerte. Si ahora las grandes referentes de estilo de las Casas Reales son la reina Letizia, Kate Middleton, Carlota Casiraghi y Rania de Jordania, en unos cinco o diez años estaremos hablando de Olimpia de Grecia, la princesa Charlotte, Alexia de Holanda, la princesa Ingrid Alexandra de Noruega y, aquí en España, la infanta Sofía.

La pequeña de la familia real ha demostrado su estilo y gusto por la moda en diferentes ocasiones, apostando por las tendencias más actuales y atrevidas que llevan las chicas de su edad, construyendo poco a poco una identidad estilística que, en poco tiempo, competirá con su madre en las revistas.

Entre sus grandes éxitos, están el vestido alquilado de Erdem que llevó para la jura de la Constitución de la princesa Leonor cuando cumplió 18 años, con estampado de flores y capa; también nos encontramos con el mono fucsia para su Confirmación que recordaba a uno de los vestidos más polémicos de la reina Letizia y, más recientemente, el mono de Cardié con 'cut-outs' que lució durante los actos del décimo aniversario de la proclamación del rey Felipe VI y que consiguió bloquear la página web por la avalancha de usuarios.

El look de la infanta Sofía que ha sorprendido



En cada aparición que hace, Sofía nos sorprende con su estilo y sabíamos que esta vez no nos iba a decepcionar. Si el año pasado se decantó por un look a juego con Leonor durante los actos previos, esta vez ha decidido marcar más su propio estilo con un look con el que demuestra que, efectivamente, es una de las nuevas 'royals' que mejor visten.

Pese a que ambas hermanas han optado por estilismos similares, mientras que Leonor ha combinado vaqueros con camisa de popelín; Sofía se ha decantado por un conjunto pijamero en blanco radiante con camisa corta de manga al codo y pantalón amplio. Se trata de un conjunto con bordados de una de las firmas francesas más trendy del momento, Ba&sh.

Está a la venta en las rebajas de la marca francesa. La blusa es el modelo Malta y cuesta 172 euros.

Blusa de Ba&sh D.R.

El pantalón, también de rebajas, cuesta 196 euros. Tiene un corte amplio, se ajusta con cinta en la cintura y lleva los mismos bordados que la camisa. Va perfecto con unas alpargatas o con sandalia plana.

Pantalón de Ba&sh EFE

Las mismas alpargatas

En lo que han coincido plenamente ambas hermanas ha sido en la elección del calzado. Llevan unas alpargatas clásicas en tono beige de la firma Macarena. Con cuña ligera y anudadas con cintas al tobillo. Se trata del modelo Saura y cuesta 65 €.

La infanta Sofía y la Princesa Leonor en el taller de Jaume Plensa Getty Images

A lo María Pombo

El look de Sofía nos traía recuerdos así que hemos puesto en marcha la maquinaria 'espía' y hemos descubierto que María Pombo llevó este mismo look hace un poco más de un mes. Eso sí, cada una lo llevó con su propio estilo. De hecho hay que fijarse mucho para ver que son iguales ya que María lo luce con la blusa metida por dentro, cinturón marrón y pañuelo al cuello. ¿Cuál os gusta más?

El escultor Jaume Plensa ha obsequiado a las hermanas con dos reproducciones a pequeña escala de las esculturas Julia y Isabella, que están instaladas en la plaza de Colón y en el paseo Castellana de Madrid. También se han llevado el libro 'Plensa' (Editorial Planeta), del que se hizo una edición numerada de 3.000 ejemplares ya agotados.

