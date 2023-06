La infanta Elena se convierte en la Carrie Bradshaw española con un look sacado de 'Sexo en Nueva York'

En los últimos meses, el nombre de Victoria Federica no para de salir en todas las revistas de moda. La nieta de don Juan Carlos está decidida a convertirse en 'influencer' mientras se abre un hueco en el sector acudiendo a los desfiles y eventos más exclusivos mientras cuida de su cuenta de Instagram al detalle.

Parece ser que el gusto por este mundo le viene de familia, ya que su madre, la infanta Elena, también nos sorprende con algunos de los looks que escoge para acudir a los actos a los que ha sido invitada. En su última aparición, nos sorprendió con los pantalones de cuadros 'wide leg' que serán un básico para el próximo otoño y ayer, nos mostró cuál será el complemento con el que vamos a elevar los conjunto formales de esta temporada.

Elena fue una de las invitadas de honor de los premios que otorgaba el programa Caliente y frío de Radio Libertad y aprovechó la ocasión para mostrarnos el look que querremos llevar todos los días a la oficina.

La hermana del rey llegó a la sede de Radio Libertad imitando uno de los 'outfits' que ha llevado uno de los iconos más grandes del mundo de la moda, Carrie Bradshaw. Se trata de un 'total look' blanco con una chaqueta muy especial. Sin embargo, no era la primera vez que la llevaba.

La infanta Elena con la chaqueta sacada del armario de Carrie Bradshaw Europa Press

Las 'blazer' son uno de los imprescindibles que tenemos que tener en el armario esta temporada. Aunque la podemos llevar combinada con otras prendas, la tendencia son los 'total looks'. No obstante, a veces estos conjuntos monocromáticos pueden resultar un poco aburridos y la infanta Elena ha dado con la clave para hacerlos más interesantes.

Los accesorios son esenciales para elevar cualquier look y, con esta elección, la madre de Victoria Federica se ha convertido en la Carrie Bradshaw española. Para su 'outfit', ha añadido una flor de tela a la solapa de la americana, dándole un toque elegante, pero glamuroso a todo el conjunto.

Sarah Jessica Parker en el set de 'And Just Like That' GC Images

Durante las grabaciones de And Just Like That, vimos a Sarah Jessica Parker con una 'blazer oversize' en la que llevaba una flor de tela sobre la solapa, dando una lección de estilo que la infanta Elena no ha podido pasar por alto.

Pese a que las nuevas generaciones no son muy dadas a usar broches, lo cierto es que este accesorio puede aportar una buena dosis de elegancia, originalidad y personalidad a cualquier conjunto, haciéndolo nuestro completamente.

Esta temporada las flores se han convertido en las protagonistas de los accesorios (junto a las conchas y animales marinos), sobre todo en collares y chokers. No obstante, también las veremos, como nos demuestran Carrie y Elena, como una 'statement piece' en todo tipo de looks.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.