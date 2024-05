El inesperado origen de las zapatillas de Isabel Díaz Ayuso que ha creado uno de los futbolistas más queridos de España

Ayer, la Real Casa de Correos de Madrid acogió el acto de entrega de los Premios SM 'El Barco de Vapor' y 'Gran Angular', en el que la reina Letizia volvió a apostar por las zapatillas deportivas dada la lesión que sufre en el pie derecho. Para darle un toque más 'working', como a ella le gusta, lo acompañó con un traje de chaqueta y pantalón sastre en color crudo y un top lencero blanco.

A ella se le unió Isabel Díaz Ayuso para entregar el galardón al mejor libro de literatura infantil y juvenil de esta edición, que ha sido para Pedro Caldas, por La leyenda del samurái y la mariposa azul, así como a David Lozano, por Intruso.

Al igual que la reina, la presidenta de la Comunidad de Madrid también optó por un look ejecutivo en tonos pastel, ideal para esta temporada y en plena tendencia. En su caso, se decantó por un traje de chaqueta y pantalón de sastre azul de corte tobillero, aunque el detalle más llamativo de todo su estilismo estaba en los zapatos.

Las zapatillas más 'futboleras' de Isabel Díaz Ayuso

En un gesto cómplice con Letizia, Ayuso llegó a la ceremonia con un par de zapatillas de deporte beige y blancas con plataforma, desprendiéndose de los tacones y apostando por algo más cómodo y actual.

La Reina Letizia acompañada por Isabel Díaz Ayuso y Pilar Alegría durante la entrega de los Premios SM d Literatura Infantil y Juvenil 'El Barco de Vapor' y 'Gran Angular'GENTE;PREMIOS José Oliva / Europa Press 07/5/2024 Europa Press

Al no ser algo habitual en ella, la noticia no tardó en correr como la pólvora, al igual que su gesto de solidaridad. No obstante, no debemos de perder de vista estos zapatos, ya que no se trata de unas deportivas cualquiera, puesto que pertenecen a la marca de uno de los futbolistas más queridos en España.

Hablamos de Andrés Iniesta y su firma Mikakus, que fundó junto a sus amigos -cuyo grupo se llama cariñosamente "mikakos"- en Barcelona. Nació en la ciudad catalana en el 2018 y tienen presencia en más de 70 países.

Zapatillas 018 Sand Gold de Mikakus Mikakus

Isabel Díaz Ayuso llevó el modelo 018 Sand Gold, con un precio 175 euros y rompen las tendencias monocromáticas de esta temporada con destellos dorados en los cordones. Estas 'sneakers' son de tela beige con detalles en cuero y ante a tono, tienen una plantilla reciclada y todavía están disponibles desde la talla 36 a la 41.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.