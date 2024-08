El impresionante vestido de tul transparente de Paula Echevarría para una noche de gala

Marbella se ha convertido en el refugio de muchas 'celebrities' que acuden año tras a año a pasar los meses más calurosos del año. Carmen Lomana, Maribel Verdú, Eva Longoria o incluso la supermodelo Naomi Campbell, que se la ha visto en las playas de la Costa del Sol. Sin embargo, si hay una famosa que nunca se salta esta cita, esa es Paula Echevarría.

La actriz nunca falta a su cita estival, participando en los eventos más 'in' y exclusivos de la ciudad, entre los que se encuentran, como no, los que organiza el festival Starlite. Además de acudir a los conciertos más esperados como los de Luis Miguel o Aitana y triunfar con cada uno de sus looks, también fue una de las invitadas más esperadas en la gala benéfica de la Fundación Starlite, cuya misión es ofrecer oportunidades reales de desarrollo, formación e inclusión a aquellas personas, familias y comunidades que más lo necesitan.

El año pasado, Paula se convirtió en una de las mejores vestidas con un espectacular vestido de novia de Rosa Clará, con escote palabra de honor, 'cut-outs' en los laterales y diseño entallado que terminaba en una cola. Sin embargo, este año ha preferido algo menos tradicional, inspirándose en la Gala MET del pasado mayo.

Paula Echevarría se adelanta a las tendencias de otoño

Cualquier amante de la moda sabe que esta gala es uno de los eventos más importantes dentro de la industria, cuya temática acaba influenciando directamente en las tendencias. Es por esto que Echevarría se decantó por un vestido en el que las protagonistas fueron las flores.

Se trata de uno de los diseños de Michael Costello, el responsable de algunos de los mejores looks de artistas como Lady Gaga, Mariah Carey, Jennifer Lopez o Beyoncé, que combina las últimas tendencias con la sensualidad y la elegancia, dando como resultado vestidos muy a la moda, pero también atemporales.

Ejemplo de ello es el que llevó Paula Echevarría, de tul en color vino, con escote palabra de honor acorsetado y el cuerpo repleto de flores bordadas que casi nos distraían del delicado drapeado. El corte del diseño estaba en la cadera —una de las grandes tendencias de la temporada— y una falda de volantes a capas que le aportaban volumen y movimiento.

La actriz e 'influencer' completó el look con una corona de flores, una opción arriesgada, pero que encajaba con la estética del diseño de Michael Costello. También le añadió unos pendientes y una pulsera de Del Páramo Vintage, demostrándonos que el dorado ha pasado a mejor vida y que la nueva tendencia es el plateado.

Si bien a algunos de sus seguidores no le ha terminado de convencer ni el tocado ni el peinado, todos están de acuerdo que el vestido es espectacular y que se sienta a Paula como un guante. Ahora, único que nos queda preguntarnos si, al igual que hizo el año pasado, donará el diseño para la recaudación de fondos de la fundación.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.