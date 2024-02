Ideas de San Valentín que vas a desear que sean tu regalo

Se acerca San Valentín 2024 y los escaparates de las principales tiendas en España se llenan de corazones y regalos para el Día de los Enamorados. Y es que hace tiempo que ya no hace falta trasladarse hasta el local para ver la mejor sorpresa o producto especial, las páginas web cada vez lo ponen más fácil.

Desde joyería, hasta cenas especiales, pasando por otros accesorios y complementos, encontrar el producto perfecto puede ser un proceso complejo; sin embargo, otras veces es más rápido y fácil de lo que parece. Recopilamos algunas ideas para que no te abrumes con la ingente cantidad de productos que puedes encontrar en el mercado.

Ideas de regalos para San Valentín

Collage de regalos personalizados. 20minutos

También puede ser que estés harta de que te regalen cosas que no te disgustan, pero que tampoco adoras. Pues deber saber una cosa: a veces el mejor regalo es el que te haces tú misma.

Joyas por San Valentín

Collar de Aristocrazy. Aristocrazy

Aristocrazy tiene una línea para San Valentín y, sentimos crearte una necesidad, pero te va a encantar. Anillos, pendientes, pulseras o collares —también para él— engordan la colección para el Día de los Enamorados. El collar de eslabones forza de plata 925 bañada en oro amarillo de 18K con corazón y mosquetón. (Precio: 99 euros / Ref: J05545-02_ST).

Collar de cordones de seda con corazón de plata bañada en oro amarillo. Aristocrazy

¿Quieres algo más informal pero cargado de amor? Que no se diga que en Aristocrazy no nos dan opciones. Se trata de un collar multicordón con charm de corazón, una pieza de edición limitada. El collar incluye tres cordones de seda de diferentes colores para que seas tú quien decida cómo y dónde llevarlo. (Precio: 199 euros / Ref: J05542-02_ST).

Colla Piscis de Luxenter. Luxenter.

También contamos con una gran selección de San Valentín en joyas de Luxenter. Pulseras, collares, anillos o pendientes. Hoy nos centramos en la línea de los signos del zodiaco. Y es que, no todos los signos del horóscopo viven San Valentín de la misma manera, ¿no? Este en concreto, es un collar con acabado en oro amarillo de 18K. Está disponible en la web de la marca y en El Corte Inglés. (Precio: 29,90 euros / Ref: SGNX257PIS).

Pulsera Singularu. Singularu

No hace falta llevar corazones para estar enamorado, ¿verdad? Hay otros símbolos que pueden demostrar este momento vital. Y Singularu lo hace en forma de pulsera. El modelo de pulsera Circles Twist, en latón con baño de oro de 18kt, cuesta 16,19 euros.

Charms Thomas Sabo. Thomas Sabo.

¿Nunca te cansas de los charms? Este es tu momento. El día de San Valentín 2024, todo en THOMAS SABO girará en torno a la magia del primer beso. La colección As We Kiss se centra en símbolos como los besos, las rosas y los corazones. Los precios rondan los 70 euros, segñun el diseño.

Bolsos para San Valentín

Bolso EDEN, de Naua, para San Valentín. Naua.

Desde NAUA proclaman el amor por una misma: "Porque aunque a veces lo olvides, molas mucho". Desde la marca, presentan la edición especial de San Valentín con el modelo de bolso EDEN. Se trata de un bolso bandolera elaborado en piel vegana, obtenida a partir de la cáscara de las manzanas. De este modo, se reduce significativamente la huella ambiental al disminuir el consumo de energía y agua durante la fabricación.

Bolso de Furla. Furla.

No es ninguna sorpresa que el rosa y el rojo son los colores habituales en el Día de los Enamorados. Este minibolso bandolera de Furla, de inspiración romántica en piel suave con efecto acolchado, está confeccionado con forma de corazón. El modelo Camelia cuenta con bolsillo exterior y solapa en la parte delantera. Tiene correa en piel fija y cierre de cremallera. (Precio: 195 euros / Ref: WE00473_AX0733_1007_2673S)

Bolso rosa, Parfois. Parfois

¿Quieres algo menos evidente, más económico y para todos los días? Esta vez de color rosa, Parfois cuenta con este bolso con doble bolsillo para ir a la oficina haciendo alarde de un estilo 'coquette' sin complejos. El modelo tote efecto nylon colgante extraíble, está disponible en tres colores y, además, ahora mismo se encuentra rebajado al 42%. (Precio: 15,99 euros / Ref: 210049_CLL).

El amor por una misma

El amor y el placer van de la mano. Por eso, el regalo perfecto del Día de San Valentín, empieza por el amor a una misma. Y, por supuesto, no nos olvidamos del placer. Y es que, con Womanizer, encontramos un juguete centrado en el clítoris que ha revolucionado el sector de los juguetes sexuales, desencadenando una ola de innovación y redefiniendo los límites convencionales del placer.

Premium 2 The Luxurious Clitoral Stimulator, de Womanizer. Womanizer

La marca cumple 10 años y cuenta entre su catálogo con juguetes sexuales de todo tipo y para diferentes gustos. Precio: 138 euros.

Regalos de San Valentín por encargo

¿Se te hace tarde para comprar el mejor regalo y, además, no se te ocurre nada? Tenemos la solución. Desde cosméticos, accesorios, flores o dulces de todo tipo, 'Flowwow', lo hace mediante una plataforma de regalos que digitaliza y pone en el mapa al comercio local de regalos bonitos y artesanos de cada país.

Flowwow Flowwow

Esas tiendas locales, artesanas y que tienen un encanto especial, se encuentran aquí. Pueden hacerse envíos desde cualquier parte del mundo (flores, pasteles, decoración, plantas), es decir, se encarga desde donde quieras, pero no se transporta de un país a otro, ahorrando toda la huella de carbono del transporte.

Una pareja celebrando el día de San Valentín. iStock

Una cena romántica, un desayuno en la cama o la joya que nunca falla. Desde Glovo, nos facilitan la vida con su selección de productos para el Día de los Enamorados. Hay una amplia variedad de obsequios para sorprender y celebrar de manera única. Inspirados en los regalos más vendidos en San Valentín en años anteriores, la app de entrega rápida nos ayuda a hacer de este día algo inolvidable.

Regalos de belleza

Pack de rutina facial, USU Cosmetics. USU Cosmetics.

Nuestra piel necesita unos cuidados. Por lo que un pack para llevar a cabo una buena rutina de 'skincare' es un regalo nada despreciable. La marca española de formulación coreana USU COSMETICS propone distintos packs para elevar la rutina de cuidado de la piel, incluyendo sus productos más vendidos y aclamados, así como sus últimos lanzamientos. Pero nos vamos a centrar en uno: el Pack Rutina Día y Noche con regalo. Por 67,65 euros, este kit incluye: cremas TOP de tratamiento facial, Universal Cream y Blue K-Night Cream junto con la Esencia Hidratante y Equilibrante, de regalo.

Perfume OLIBANUM. VERY COQUETA

Efectivamente, no nos olvidamos de un buen perfume. Esta fragancia realza todas las facetas del pachulí con la ayuda de la cachemira y del cacao, resultando un aroma elegante, con ese toque que lo hace especial y que no pasa desapercibido. Es unisex y, al igual que el resto de perfumes de la marca OLIBANUM, se pueden mezclar entre sí para obtener fragancias únicas. Está disponible en la tienda Very Coqueta. Precio: 87,00 euros.

Arma blanca, de L´ATELIER PARFUM. Very Coqueta

¿Te ha gustado eso de los perfumes unisex? Pues tenemos más. Esta fragancia de L´ATELIER PARFUM tienen un carácter fuerte, realzado por las notas sensuales de un untuoso sándalo que además refleja la libertad de poder ser uno mismo, sin compromisos. Con notas de salida, nardo y neroli; con notas de corazón, flor de naranjo y jazmín; notas de base, sándalo, vetiver y almizcle. El perfume Arma blanca cuesta 75 euros y está disponible en la tienda Very Coqueta.

Ropa de San Valentín

Jersey de corazones de Shein. Shein.

Si eres de las que viven el día de Cupido como si fuera Fin de Año, también hay opciones para ti. Si en navidades lo más común es llevar estrellas, renos o árboles de Navidad, no hace falta que te digamos los dibujos que va a llevar un jersey de San Valentín, ¿no? Este es de Shein. Hay diferentes combinaciones disponibles con este estampado por si prefieres otra opción. (Precio: 17 euros / Ref: sz2401082362303069).

Sudadera azul mensaje bordado de IKKS IKKS

¿Quieres algo más informal? Esta es una ocasión perfecta para regalar una sudadera de diseño sobrio, pero con un mensaje claro. Se trata de una sudadera en punto con felpa algodón y poliéster. De color azul marino, para mujer, de la marca Ikks. (Precio: 155,00 euros / Ref: BY15015-49).

