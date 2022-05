High Spirits el artífice de tres ‘total looks’ que sí llevaría María Pombo (¡y vas a querer copiar!)

A la hora de confeccionar nuestro armario de cada temporada, siempre ponemos la mirada en lo que se ha lucido en las pasarelas. De allí salen las tendencias que luego vemos, en su versión más asequible, en las tiendas. Esta primavera, por ejemplo, las sandalias se llevan en colores flúor y de punta cuadrada, propuestas que ya nos adelantaron los desfiles. Sin embargo, la alta costura no es la única que marca las prendas que se van a convertir en trending topic en el mundo de la moda. Las influencers tienen mucho que decir en este aspecto, puesto que no hay prenda que luzcan que no cause sensación en redes sociales... ¡y se agote en las tiendas!

Y, para muestra, las prendas que María Pombo luce en lo nuevo de High Spirits. La influencer es embajadora de la marca y ha lucido muchas de ellas para presentar las últimas novedades de la firma en lo que a street style se refiere. Las podemos encontrar en la web de Springfield y en tiendas seleccionadas, pero, para ayudarte a elegir los mejores outfits para triunfar esta primavera, en 20deCompras hemos seleccionado tres total looks que llevaría María Pombo.

'Total looks' que inspiran

Ni qué decir tiene que el crochet es el tejido de la temporada: si bien es cierto que el verano pasado ya le vimos apuntar maneras, ¡este se ha coronado! Y la verdad, es que lo celebramos: ¡puede haber algo más estival que un total look en alguno de los colores de moda! Como lo dudamos, no hemos podido evitar caer rendidas al conjuntazo beige de María Pombo de la colección cápsula Arizona... ¡seguro que te ha pasado lo mismo!

'Total look' de crochet. High Spirits / 20deCompras

Las flores también son un must have de esta (¡y las últimas temporadas!) y, si por nosotras fuera, no pasaría de moda: es un estampado apto para todas, desde las más atrevidas a las más discretas, pues depende de cómo y con qué lo combinemos. En High Spririts, uno de sus modelos total look va de la mano del outfit más noventero, ¡chaleco y mini a conjunto! No sobrevivimos el verano sin tenerlo...

El 'total look' más florido. High Spirits / 20deCompras

¡Ey! Y con el new age, ¿qué pasa? Tampoco nos olvidamos de la esencia setentera que ha invadido tantas prendas del espíritu del buen rollo. Colores y estampados psicodélicos dan forma a esta tenencia que, sin duda, o amas... ¡u odias! Nosotras estamos del lado del peace and love, así que tenemos claro que este total look es una necesidad para destacar en cualquier plan veraniego.

El 'new age' protagoniza este 'look'. High Spirits / 20deCompras

