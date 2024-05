Hiba Abouk impacta en 'El Hormiguero' con una blusa totalmente transparente, sujetador y pantalón campana

Hiba Abouk y Andrés Velencoso acudieron anoche a divertirse a El Hormiguero para presentar su nuevo proyecto de Atresplayer, Eva & Nicole, una serie que coprotagonizan junto a Belén Rueda que cuenta la historia de dos viejas amigas que, tras años sin verse, se convierten en rivales y enemigas. "Es una serie basada en la Marbella de los 80 y en ella se enfrentan dos mujeres poderosas para controlar la noche marbellí", comentaba el actor en el 'night show'.

Aunque faltaba la reina del terror español, los dos actores supieron vender al público la nueva serie de la plataforma de 'streaming' mientras contaban anécdotas tanto del rodaje como con otros famosos. Este es el caso de la madrileña, que confesó que, en una fiesta, Brad Pitt la confundió con Angelina Jolie.

"Fue en el estreno de Babylon, el año pasado. En París. Soy muy amiga de una de las actrices y me invitó a ir. Brad pasó a mi lado y se giró. Yo flipé bastante, ¡me estaba mirando Brad Pitt! Me dijo buenas noches y se fue. Luego me dijo mi amiga que me había confundido con Angelina", recordaba Abouk.

Además de historias increíbles, Hiba también tiene un gran gusto por la moda y lo demuestra en cada evento, plató que pisa y post de Instagram, donde acumula más de un millón y medio de seguidores. Ya sea en la alfombra roja de Cannes o en El Hormiguero, la actriz tiene el look perfecto.

Para deslumbrarnos anoche, la actriz se decantó por dos tendencias separadas por 50 años de diferencia, decantándose por los pantalones de campana más setenteros con las transparencias que llevan dominando las últimas temporadas tanto en la pasarela como en el 'street style'.

El color escogido fue el azul marino, con unos pantalones de satén ajustados hasta la rodilla, de donde salía una campana con tanto volumen que nos devolvía directamente a la década de los 70. Para la parte de arriba, se decantó por una blusa a tono ligeramente 'oversize' y mangas abullonadas, que descansaba sobre un sujetador de triángulo negro, dejándonos con un look muy sexy y 'chic'.

Aunque durante la entrevista no la llevó, también apareció con una americana extragrande del mismo color con solapas XXL en negro, dejándonos, ya de paso, inspiración para nuestros looks de oficina para el próximo otoño si lo combinamos con unas botas de tacón o unos mocasines.

Aunque los pantalones campana están perdiendo fuerza, para la próxima temporada otoño-invierno 2024 las 'blazer' serán un imprescindible en cualquier tipo de look. Ralph Lauren, Dior, Balenciaga, Loewe e incluso Chanel apuestan por ellas, convirtiéndose en un futuro imprescindible en nuestro armario.

